"Ayudar a confeccionar la alfombra en la Gran Place de Bruselas fue un orgullo, una experiencia espectacular"

Unos privilegiados, así se sienten los floristas gallegos que en la madrugada del viernes se han sumado a las más de 200 personas que han confeccionado una alfombra floral en la Gran Place de Bruselas.

Así nos lo ha explicado en Cope+Vigo este viernes uno de los floristas, Miguel Mera, quien ha señalado que "para nos é un espectáculo difícil de olvidar, polo escenario no que estabamos traballando: a Gran Place. Mirbas para un lado é estaba o concello, no outro o Palacio do Rei... espectacular".

A esto había que sumar las dimensiones sobre las que estaban trabajando floristas procedentes de distintos puntos del mundo, concretamente de Méjico, Japón, Malta, España, Alemania e Italia. Todos ellos trabajaron sobre una superficie de 1.800 metros cuadrados que cubrieron con 600.000 begonias, dalias, corteza de árbol y césped.

Miguel Mera nos indicó que "además de axudar tamén aprendemos deles, do seu estilo e a súa forma de traballar". Y es que allí se trabaja colocando la flor entera sin deshojarla, como es costumbre en la confección de las alfombras de Ponteareas.

El florista nos explicó más detalles de su estancia en Bruselas, así como la razón por la que se encuentran en esta ciudad europea.

