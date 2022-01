Unión de Mossos por la Constitución, en COPE: "El fin último del nacionalismo es el control de su policía"

¿Restructuración o purga? Esa es la cuestión que se quiere plantear ahora en el Parlamento catalán después de que la renovación de una parte de la cúpula de los Mossos d'Esquadra anunciada este lunes generara en los partidos de la oposición un rechazo común ante lo que parecen “interferencias políticas” en el seno de la policía autonómica.

Tras la destitución del mayor Josep Lluís Trapero, el último movimiento del Gobierno catalán ha sido el cese del intendente de los Mossos d'Esquadra Antoni Rodríguez, próximo a Trapero, como jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos para pasar a dirigir la comisaría barcelonesa de Rubí.

“Estamos convencidos de que se trata de una purga”. Con esa determinación se ha manifestado en conversaciones con COPE la portavoz de la asociación Unión de Mossos por la Constitución y que integran centenares de agentes del cuerpo para reivindicar su lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho.

Laura Borrás y Miquel Buch, entre los investigados por la CGIC

Toni Rodríguez, como jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC), era uno de los responsables de instruir los casos relacionados con la corrupción política en Cataluña. Entre otros, Rodríguez dirigió la investigación sobre la actual presidenta del Parlamento catalán, Laura Borrás (JxCat), por supuestas adjudicaciones irregulares en el pasado. También la emprendida contra el exconsejero de Interior, Miquel Buch (JxCat), acusado por la presunta contratación ilegal de un mosso que había actuado como escolta personal del expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont, fugado de la justicia.

La portavoz, que ha preferido mantenerse en el anonimato por miedo a posibles represalias, ha recordado que “debido a las presiones que miembros del Gobierno catalán” el exintendente Antoni Rodríguez se vio obligado a pedir “auxilio y amparo judicial al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al considerar que dichas presiones ponían en serio peligro la investigación”. Ahora, una vez que ha expirado ese amparo judicial, Antoni Rodríguez ha sido cesado. “Destinarlo a la comisaría de Rubí es un castigo moral y profesional”, aseguran desde la asociación.

Esta remodelación en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra puede llegar a presentar algún paralelismo con la caída del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. En este caso, de los Cobos se negó a informar a Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior sobre el curso de las investigaciones en torno a la autorización de las manifestaciones feministas del 8-M de 2020 por parte del Gobierno de Sánchez. “El fin último del nacionalismo es el control de su policía para asegurarse el control cuando se les moleste con ciertas investigaciones en las que ellos se pueden ver afectados”, ha aclarado la portavoz de la asociación Unión de Mossos por la Constitución.

“El PSOE de Cataluña no es constitucionalista”

Esta situación ha provocado la indignación entre los partidos constitucionalistas del Parlamento catalán. Así lo ha denunciado Vox, que buscará el apoyo de Ciudadanos, del Partido Popular y del Grupo Mixto para impulsar la creación de una comisión de investigación en la cámara regional sobre la renovación de la cúpula de los Mossos.

El partido de Santiago Abascal apuntala esta propuesta basándose en la aplicación del reglamento del Parlamento, que en su artículo 67.1 establece que el pleno de la Cámara puede acordar crear una comisión de investigación si lo solicitan como mínimo dos grupos parlamentarios o la quinta parte de los miembros del Parlamento.

Respecto a esto, la portavoz de la asociación ha argumentado que “el PSOE de Cataluña no es constitucionalista”, y no ha dudado en considerarlo como “la marca blanca del independentismo”. “El PSOE catalán y el de toda España ha traicionado no sólo a los Mossos, sino a todos los catalanes que son leales y respetuosos con la justicia”, ha aseverado.

Desde la asociación han recordado que “Vox fue el primer partido que a día 23 de diciembre ya solicitó la comparecencia en el Parlamento del consejero de Interior de la Generalidad, Joan Ignasi Elena, para dar explicaciones sobre estos cambios en el cuerpo” y han mostrado su confianza “en Vox y C’s” y también en el PP “a pesar de que cuando aplicaron el artículo 155 de la Constitución lo hicieron de una manera muy pobre”.

Ante esta iniciativa, el vicepresidente de la Generalidad y consejero de Políticas Digitales e Infraestructuras, Jordi Puigneró, ha asegurado que “en ningún caso” se ha llevado a cabo una purga con la renovación de la cúpula de los Mossos d'Esquadra, y ha asegurado que comparecerá en el Parlamento “si los grupos lo votan”.