Ultima hora "En Tiempo de Juego" del 2 de febrero de 2019

Tiempo de lectura: 2



Muy buenas noches. Pues a esta hora están todas las miradas puestas en Sevilla. En estos momentos se está celebrando la gala de los Goya, la gran fiesta del cine español. Así que vamos a buscar la última hora... Allí está nuestra enviada especial Carmen Labayen. Adelante, Carmen, buenas noches.

Bueno, pues esa es la última hora que nos llega desde Sevilla, en los grandes premios del cine español, la gala de los Goya. Una gala, por cierto, que puedes seguir también minuto a minuto en nuestra página web, en COPE.ES.

Salimos ahora al exterior. Nicolás Maduro pide a la milicia de su país, un complemento de las Fuerzas Armadas, incorporarse como soldados activos al Ejército en medio de la crisis política y del intento de fortalecer la institución castrense. Una institución en la que todavía no está del todo claro si apoyan o no a Maduro al cien por cien. Mientras tanto, el presidente de Venezuela se reafirma en su cargo, que no se va a marchar.

Por otra parte, el general de aviación Francisco Esteban Yánez ha anunciado su respaldo a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Él mismo ha dejado claro que el 90 por ciento de los militares no apoyan al presidente Nicolás Maduro.

La comunidad venezolana en España se ha manifestado en diversas ciudades para mostrar su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y reclamar el apoyo de la Unión Europea para que lo reconozca. A la concentración, celebrada en la Puerta del Sol de Madrid, a la que han acudido cientos de personas.

Todo esto en un día en el que una mujer de 47 años ha sido detenida por el secuestro de un bebé recién nacido del Hospital de Guadalajara, que se había producido horas antes. La mujer detenida se hizo pasar por una pediatra para llevarse al bebé de la habitación, con el argumento de que iba a practicarle una prueba médica.

En cuanto al tiempo. La borrasca atlántica Helena, que durante las última horas ha dado lugar en España a nevadas en cotas muy bajas y rachas de viento huracanadas, se aleja hacia el interior de Europa. Su paso por nuestro país ha dejado una víctima mortal y centenares de vías cortadas al tráfico. Sin embargo, esta situación meteorológica adversa comienza a remitir. Nuestro colaborador del tiempo de la Cadena COPE, Jorge Olcina, ha explicado cómo se va a desarrollar este fenómeno de cara al domingo.

Y termino, José Luis, contándote que, como cada 2 de febrero, se ha celebrado el Día de la Marmota. La marmota Phil, el animal meteorólogo más famoso del mundo, ha salido esta mañana de su guarida en Punxsutawney (Pensilvania) y no vio su sombra. Esto pronostica que, según la tradición popular, que la primavera llegará pronto este año a Estados Unidos. Como cada 2 de febrero, miles de personas se han reunido a primera hora de la mañana en una colina a las afueras de ese municipio, para ver en directo el pronóstico de la famosa marmota, una tradición que data de 1887. Esta es solo la ocasión número 19 en la que Phil no ha sido capaz de ver su sombra desde el año en el que empezaron a haber registros.

La información continúa en Cope.es