Tras sufrir un ictus hace ocho años asegura que tocar el clave le ayudó a recuperarse

Es uno de los músicos españoles con más proyección, uno de los referentes de la música barroca, con una carrera jalonada de premios y actuaciones en las más prestigiosas salas de Europa y América. Yago Mahúgo (Madrid, 1976) es un virtuoso del clave y el pianoforte y también el número 18 en la lista de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid. Después de 25 años como profesor y músico “quería cambiar cosas”, cuenta a COPE, y “la manera de hacerlo es a través de reformas legislativas que creo que son necesarias y eso es lo que me lleva a presentarme como diputado a la Asamblea de Madrid”, explica poco antes de entrar a un acto electoral de su partido.

Su propia vida dio un giro hace ocho años cuando un ictus lo tuvo una semana en la UCI entre la vida y la muerte y un mes ingresado en el hospital. “Fue una recuperación penosa, muy dolorosa”, recuerda, “cuando llegué a casa ni sabía atarme los cordones de los zapatos ni podía tocar el piano”. Un sentimiento “horroroso”, asegura.

Un infarto isquémico en el cerebelo le provocó problemas de memoria y dificultad para realizar movimientos precisos y coordinados. No recordaba cómo hacer algunos movimientos. Podía leer una partitura, pero no sabía cómo tocarla. “Lo superé a base de mucho tesón y esfuerzo”, nos dice. Y pudo volver a tocar. “Gracias a que soy profesor desde hace muchos años me he podido dar clase a mi mismo y recuperar la manera que tenía más o menos de tocar”.

Y asegura que tocar el clave le ha ayudado en su recuperación. De hecho, seis de sus siete discos salieron después de sufrir el infarto cerebral y sólo cuatro meses después estaba dando un concierto para presentar uno de esos trabajos.

En tiempos de pandemia, cuando hay personas que sufren secuelas por el coronavirus, Yago nos explica desde su experiencia que para él fue clave “el esfuerzo, el tesón y el apoyo de la familia”. Asegura que “siempre hay esperanza”.

Ahora, sigue metido en campaña y pendiente del 4 de mayo, pero también de sus proyectos profesionales, discos y conciertos programados, que va recuperando en la medida que la pandemia lo permite.