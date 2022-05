Todas las claves de la noticia con Maribel Sánchez, de la sección de Sociedad en COPE

El PSOE ha rechazado este martes, con apoyo de PP, Vox y Ciudadanos, debatir en el Congreso la comisión de investigación pedida por su socio de Unidas Podemos y otros nueve partidos sobre el supuesto espionaje a independentistas catalanes. Sin embargo, no ha podido evitar que el presidente Pedro Sánchez comparezca ante el Pleno por este asunto.

La comisión de investigación, registrada tras publicarse en The New Yorker el informe de 'Citizen Lab' sobre espionaje con el programa 'Pegasus', a políticos desvelado por 'The New Yorker', llevaba también la firma de ERC, Junts, PDeCAT, Bildu y la CUP, partidos directamente afectados, así como otros aliados parlamentarios del Ejecutivo de coalición, como el PNV, Más País-Equo y Compromís, y también el BNG.