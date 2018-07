Ayoho, The Coral, Low Festival y más novedades musicales

En el programa número 24 de los Tiempos Modernos Belén Montes repasa las novedades que nos llegan de los murcianos Ayoho, los ingleses The Coral y la gira de Florence and the Machine. Seguimos de ruta festivalera por: la Mar de Músicas, el Álamos Beach, Canela Party, Low Festival, Santander Music, Arenal Sound y Muwi Fest.