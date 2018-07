Setién, en Tiempo de Juego: "¿Ceballos? Nunca puedes decir que esté aparcado, nos encantaría que estuviera con nosotros"

El entrenador del Betis asegura en el tramo final de Tiempo de Juego que no descarta todavía el fichaje de Ceballos, al igual que la llegada de otro cualquier jugador. Sobre la posibilidad de ser seleccionador, Setién afirmó que no le dio vueltas a esa opción: "No pensé que me iban a llamar ni le di muchas vueltas a la situación. Me halaga que la gente piense que pueda ser seleccionador".