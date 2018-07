Rakitic: "Me gustaría salir de este Mundial con menos orgullo, pero como campeón"

Iván Rakitic no escondió su dolor por haber perdido la final del Mundial ante Francia: "Me gustaría salir de este Mundial con menos orgullo, pero campeón del Mundo. Me quedo con una frase que dijo Griezmann, que lo importante es ganar sin importar cómo. Duele esta derrota, si llegas hasta la final, juegas bien y estás ante la oportunidad, duele".