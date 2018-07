Jesús Herrada, en Tiempo de Juego: "El nivel está muy alto y se nota la fatiga"

Quique Iglesias habla con el ciclista del Cofidis después de la 15ª etapa: "El nivel está muy alto y se nota la fatiga. Al final me he quedado en el puerto, me han sacado de punto a mitad de subida. Mañana a descansar y a seguir intentando".