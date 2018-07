Me siento muy libre de expresar mi Fe

Me noto que me he transformado y me he cambiado en eso de decir que me siento muy orgullosa de esto. A mí esto me ayuda mucho a ser mejor persona y he empezado como a decirlo abiertamente y sentirme muy libre de expresar mi Fe en entornos que, a lo mejor a priori, son más hostiles pero me siento muy libre y en eso yo me noto que me he transformado.