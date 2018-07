Necesito la esperanza de Cristo para el día a día

Jesucristo es un Modelo de vida. Pero pero no un Modelo alejado y extraño a uno mismo, sino todo un Dios que se hace Humano, que quiere comprenderme, sentirme. Y es ese amor que siento de Cristo: el que me hace perseverar en la Fe. Pero además Cristo no se queda ahí en ser un modelo idílico del hombre sino que se entrega, padece y sufre. Y esa segunda dimensión hace que sintamos aún más a Cristo y para acabar de rematar Resucita y me da la oportunidad de resucitar con Él si confío en su Palabra. Y esa esperanza es la que necesito para el día a día.