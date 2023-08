Testigos del incendio de Portbou en La Linterna

Sesenta dotaciones terrestres de bomberos tanto de la Generalitat como franceses trabajan para extinguir el incendio declarado en la zona forestal próxima al pantano de Portbou en Gerona muy próximo a la frontera con Francia.

Las llamas que ya han quemado más de 150 hectáreas han obligado a confinar el pueblo de Cólera y a desalojar el camping San Miguel. En La Linterna de COPE lo explicaba uno de los trabajadores del campamento, "tenemos a la gente confinada y controlamos que la gente esté dentro de los bungaloes".

El trabajador de camping confirmaba que estaban esperando las directrices de la Policía y Bomberos.

L'incendi de #IFPortbou, hi ha un ordre de confinament a la zona de Colera i en el Càmping de Sant Miquel, continuem treballant amb 46 dotacions terrestres i 2 #MAERpic.twitter.com/84mlaVqgrl — Bombers (@bomberscat) August 4, 2023





Se prevén rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora. Las llamas han obligado a cortar la carretera N-260 desde el kilómetro 0 al 11.

Se ha confinado la localidad de Cólera. Mari Ángeles tiene una farmacia en la zona y contaba en La Linterna como rápidamente se le ha llenado el local de humo, "estaba con la puerta cerrada porque se me llenaba de humo todo. Ha habido un rato que había mucho humo y cenizas. He salido y preguntado ¿qué dicen? Me han dicho que no salgamos".

Los bomberos trabajan por el flanco izquierdo de la zona forestal "ya que el incendio es descendente y en contra viento y desde arriba no podemos atacarlo, por culpa de las condiciones meteorológicas no podemos trabajar", cuentan en sus redes sociales.

Estem prioritzant el flanc esquerre, ja que l'incendi és descendent i en contra vent i des de dalt no el podem atacar, per culpa de les condicions meteorològiques no podem treballar els #MEAR, hi som amb 60 dotacions #bomberscat. pic.twitter.com/qaldrtzWot — Bombers (@bomberscat) August 4, 2023