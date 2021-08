Un testigo afgano del atentado de Kabul: "Están decididos a matarnos"

El aeropuerto de Kabul, desde el que han salido unas 100.000 personas de Afganistán tras la toma de la ciudad por parte de los talibanes, ha registrado en sus inmediaciones un atentado terrorista que ha dejado, por el momento, más de una decenas de víctimas.

Los hechos han tenido lugar a última hora de la tarde. En las inmediaciones de la puerta Abbey Gate, uno de los principales puntos de acceso al Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, un terrorista ha detonado la carga explosiva que portaba en plena multitud, toda vez que cientos de personas seguían este jueves junto al aeródromo a pesar de los reiterados avisos de un atentado inminente.

Según las declaraciones del Pentágono, se ha tratado de un “complejo ataque”, que se ha replicado en un hotel también cerca del aeródromo y que, según las primeras sospechas, lleva el sello de la filial de Estado Islámico.

Fuentes sanitarias afganas citadas por la BBC han informado de que son al menos 60 los civiles afganos muertos y 140 los heridos. Entre las víctimas habría menores de edad.

Desde 'La Linterna' hemos podido hablar con dos ciudadanos afganos testigos del terror y del caos que se ha vivido en Kabul. “Muchas personas están afectadas. Están muy mal. Necesitan asistencia médica. Sobre 200 personas necesitan ayuda”, ha manifestado a COPE Kagdibul.

La angustia no queda ahí, y es que el ciudadano afgano confiesa que “la situación es muy mala. Todas las personas, todas las mujeres, todos los niños necesitan ayuda. Hay un centenar de personas que necesitan ayuda. Estamos en un momento muy complicado. Estoy a las puertas del aeropuerto. Necesito que me cojan y que me saquen de aquí”.

Kagdibul, durante la conversación con COPE, también ha detallado que “todos los talibanes están en frente del aeropuerto. Están decididos a matarnos. Ahora mismo estamos enfrente del aeropuerto, por favor necesitamos que nos saquen de este país”.

Por su parte, Haroon, otro ciudadano de Kabul, ha relatado el terror confirmando que “ahora mismo hay más de 50 muertos. Pero más de un centenar están heridos. Pero el número de fallecidos va a ir subiendo y subiendo y subiendo todos los minutos. Pero ahora mismo hay 50 muertos de forma oficial”.

Haroon ha confesado en los micrófonos de 'La Linterna' como él y su familia han podido salvar la vida, y es que, como informa, “vimos de inmediato en redes sociales que iba a haber un ataque o probablemente una explosión en el aeropuerto. Entonces mi familia y yo decidimos salir del aeropuerto. Tan pronto como lo dejamos, probablemente 10 o 15 minutos después nosotros escuchamos una explosión muy muy muy grande cerca de nosotros”.

“No vamos a volver al aeropuerto de Kabul nunca más”, ha asegurado a COPE, “porque es muy peligroso y puede haber más expulsiones los siguientes días. Nosotros le pedimos al Gobierno de España que active un plan B. Otra opción...”, ha remarcado.