Herrera recuerda cómo vivió el 17-A

Carlos Herrera, director de 'Herrera en COPE', ha relatado este viernes en el programa 'La Tarde' cómo vivió aquel 17-A que dejó 16 muertos y más de cien heridos. Él fue el primer comunicador nacional que acudió a La Rambla a contar a sus oyentes lo que pasaba en el lugar de la tragedia. "Yo estaba en el Rocío chico y me levanté de echarme una siesta. De repente, me encuentro con todo aquello y decido que tenemos que irnos a Barcelona a hacer el programa. Aquel día después del atentado, fue un día tremendo. Yo me crié en esas Ramblas y jamás me imaginé que podía ser un lugar de devastación. Fue un día muy intenso", ha contado Herrera.