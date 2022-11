Sin hacer la compra, quitando alimentos de su dieta y con ayudas: así viven miles de familias españolas

Acabamos de conocer los datos del desempleo de este mes de octubre y la realidad es que hay una gran noticia que todos destacábamos: hay 27 mil parados menos. Pero claro, si salimos un poco de ese notición que el Gobierno ha promocionado a bombo y platillo, y nos paramos a mirar la letra pequeña, la cosa es bien distinta.

Y es que en realidad, rozamos los tres millones de parados, hay miles de personas que no están en las listas de paro pero sí que lo cobran y, según el Informe de Cáritas y la Fundación Foessa, tres de cada diez hogares no pueden llevar una vida digna. Para ser más concretos, un 31,5% de los españoles no tienen ingresos suficientes para vivir dignamente, o lo que es lo mismo, seis millones de familias.