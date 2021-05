Schlichting, en memoria de Beriáin y Fraile: "Esta es una profesión que si te pilla en el filo, te mata"

"!Muy buenos días España! Hoy empieza mayo, es día uno, y es el Día de los trabajadores. Trabajamos para vivir, para ganarnos la vida, pero también trabajamos para buscar, para entender lo que nos rodea y mejorar, mejorarnos a nosotros y al mundo. En este largo confinamiento hemos aprendido lo mucho que necesitamos el trabajo de los demás. El de los camioneros, que corren devorando autopistas para traernos lo imprescindible. El del agricultor que nos pone a la mesa los alimentos. El de quien limpia y asegura la desinfección de lo que tocamos. El de quien recogiendo la basura o conduciendo un autobús, nos permite vivir dignamente. Trabajamos para vivir, en efecto, y para que vivan nuestras familias, pero también para que los demás vivan mejor y, con el trabajo penetramos en la realidad que nos rodea y la cambiamos y creamos y buscamos respuestas a las preguntas que nos comen el alma desde que nacemos.

En esta mañana de mayo se me ha quedado prendida en el alma una frase del reportero David Beriáin, nuestro compañero asesinado en Burkina Fasso, que decía haber elegido ser periodista porque -leo literalmente- “era la carrera que menos cosas dejaba fuera”. No puedo estar más de acuerdo. La nuestra es la más hermosa de las vocaciones, porque permite entrevistar mendigos y príncipes, viajar a los confines del mundo, a los palacios y a las cloacas de la sociedad, explorar toda la belleza y toda la fealdad y hacer, que es lo más importante, todas las preguntas del mundo. Para el corazón inquieto no hay aventura más grande que preguntar.

Hoy entierran a David y a Roberto Fraile, cuyos cadáveres llegaban ayer a España y fueron recibidos con honores militares. No eran aventureros, no eran mercenarios, eran nuestros ojos y nuestras manos, los pies que recorrieron los caminos para explicarnos, por ejemplo, que los millonarios más incultos del mundo están esquilmando las selvas y los bosques y las sabanas y los fondos marinos para hacerse una pócima de cuerno de marfil de elefante, o de cuerno de rinoceronte, o una sopa de aleta de tiburón. Para alertar de que nuestra hermana tierra está siendo maltratada y que, por culpa de esa avidez, poblaciones enteras se quedan sin su medio de vida.

A David Beriáin lo entierran en su pueblo, en Artajona, del que salió para estudiar periodismo en la Universidad de Navarra, de la que a su vez salió para meterse en el doble fondo de un coche de contrabandistas que lo pasaron desde Turquía a Irak para ejercer como corresponsal de guerra con 25 años. Ha muerto con 43. Roberto Fraile, de 47, ha sido asesinado con él, cuando iba armado con su cámara. La misma con la que había filmado en Irak, donde fue herido en Alepo, en Colombia o en Brasil. Lo entierran hoy en la pedanía leonesa de Valdespino Cerón. Hoy, con motivo de estos dos entierros pequeños, en dos pueblos pequeños de España, se me pasan por la memoria los compañeros muertos estos años, Couso, Anguita, asesinados en las guerras, o todos los que cayeron bajo las balas de ETA, como Julián La Calle.

Esta es una profesión hecha de ambición y curiosidad, de ansia de vivir y de generosidad. Que, si te pilla en el filo, te mata. Verdaderamente es un misterio por qué mueren unos y otros no. Hoy recuerdo las balas de Valona, una de las cuales me pasó por la derecha, después del toque de queda durante la guerra civil de Albania, a medio metro. O los campos de minas de Kosovo, donde ponías un pie sin saber qué iba a pasar al poner el otro. Y en lo que los brazos de los muertos salían de la tierra como geranios destrozados. O las fosas usadas como trincheras en Osetia. ¿Fue imprudencia juvenil o amor a la verdad? No lo sé. Seguramente ambas cosas, pero mereció la pena. Hoy se lo digo a las madres de los dos. Merece la pena. Es, de verdad, la más hermosa profesión del mundo. Y va mucho más allá que grabar imágenes o contar historias como explicaba David Beriáin.













Querido David, te llevó más espacio entender que a tu abuela, pero también menos años. Apenas 44. David, Roberto, ahora que por fin lo sabéis todo, ahora que podéis hacer todas las preguntas, para siempre, acordaos de nosotros, que seguimos buscando.

La imagen de Pablo Iglesias, de nuevo, cuestionada

Hoy, Día del Trabajo, después de una sequía laboral espantosa, reabre la catedral del toreo, la Plaza de las Ventas de Madrid, por fin con una corrida que dará de comer a banderilleros, picadores, maletillas, vaseros, reponedores, ganaderos, toreros.

Mañana acaba la jornada electoral y el lunes es la jornada de reflexión antes de las votaciones del martes en Madrid. La imagen de Pablo Iglesias ha vuelto a ser afectada porque el titular del Juzgado de instrucción numero 46 de Madrid, José María Escribano, ha abierto diligencias por el presunto uso de una empleada de Podemos, Teresa Arévalo, la actual asesora de gabinete de la ministra de Igualdad Irene Montero como niñera de la hija de la ministra con Pablo Iglesias.

La empleada, que cobraba su sueldo normal, viajaba con Doña Irene y se ocupaba del crío en lo que el juez considera que es un acto de administración desleal. No es el único caso de este tipo en el que se ha visto involucrado el matrimonio. Hay otro caso de una escolta de Irene Montero que al parecer tenía que hacer de recadera para la ministra. Esto de la dignidad del trabajo no siempre está claro para todos. Lo que es extraño es que sean tan zafios los que se supone son portavoces de la clase trabajadora.

El Gobierno sigue adelante con el experimento de las vacunas

Y es triste tener que decir al millón y medio de españoles que han sido vacunados con AstraZéneca que, a día de hoy, no podemos decirles si van a recibir o no una segunda dosis. Ayer terminaba el plazo aconsejado para recibir la segunda dosis, pero el Gobierno aún no ha tomado una decisión y sigue adelante con un rápido experimento del Instituo de salud Carlos III que involucra a 600 voluntarios para ver qué pasa cuando reciben esa segunda dosis.

En Italia se ha procedido a vacunar con la segunda dosis y en Francia y Alemania han decidido poner otra vacuna en su lugar".