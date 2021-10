Schlichting: "Los ingleses están probando su propia medicina y tienen falta de suministro de carburantes"

¡Muy buenos días España! ¡Muy buenos días queridísimas islas Canarias! Empieza 'Fin de Semana' en la Cadena COPE y te acompañaremos de diez a dos del mediodía, sábado y domingo.

El volcán de La Palma sigue escupiendo lava, con dos bocas más y muy vigilado, para que el aire no suponga un problema para los vecinos. Hoy tenemos muchas noticias. Por ejemplo, el estreno de partidos de fútbol con aforo total tras la terrible pandemia del covid. Parece, parece que esto se va normalizando. Cada comunidad autónoma se organizará a partir de ahora a su aire, pero se van levantando las restricciones en toros, teatros u hostelería.

Los ingleses están probando de su propia medicina y tienen falta de suministro de carburantes

Más cosas, desde este fin de semana necesitas pasaporte para ir a Gran Bretaña. Ya no te basta el DNI, que manda narices, en vez de ir hacia delante, vamos hacia atrás. Los ingleses están probando de su propia medicina y tienen falta de suministro de carburantes o estanterías vacías en los supermercados, entre otras cosas, porque han echado a muchos extranjeros con su discurso xenófobo, con lo que les falta mano de obra y andan como locos buscando 200.000 empleados, que necesitan en puestos que ellos no quieren cubrir. Entre otras cosas para que conduzcan los camiones con gasolina. Ay madre, lo que son los prejuicios ideológicos y los problemas que atraen.

1-0: ALGARADAS MUSTIAS

En Barcelona, por ejemplo, varios centenares de manifestantes quemaron ayer contenedores tras una manifestación convocada por los CDR con motivo del cuarto aniversario del referéndum ilegal de 1 de octubre.Las algaradas han sido mustias en general, en parte por el cansancio de la gente tras tantas tonterías con tan graves consecuencias para Cataluña, en parte seguramente también porque es lo que interesa al PSOE y a Esquerra Republicana de Cataluña, que han pactado fingir que las cosas se han tranquilizado para seguir ambos con sus planes. El Gobierno de Pedro Sánchez contando en Madrid con los tres escaños de ERC y los de ERC gobernando en Barcelona y sembrando independencia por lo bajini para el futuro, que estos siguen pensando en la ruptura, por si alguien lo duda.

Las algaradas por el cuarto aniversario del 1-0 han sido mustias en general, en parte por el cansancio de la gente tras tantas tonterías

Puigdemont, entre tanto, pendiente de lo que le digan los jueces italianos el lunes. Como el juez Llarena ha dejado claro que la orden de captura sigue vigente, sus abogados, los del fugado, han solicitado al tribunal de la UE que le devuelva la inmunidad como europarlamentario, que ya le quitaron el 30 de julio. Qué lata de tío, cobarde y encima pesado.

COMPETENCIA EN PRISIONES PARA EL PAÍS VASCO

Y hoy se otorgan las competencias en prisiones al Gobierno del país vasco, en función de las necesidades de Pedro Sánchez para seguir, también aquí, contando con los votos de PNV y Bildu. Los etarras pasan así a depender en su mayoría de Vitoria, entre otras cosas porque Sánchez y Marlaska llevan todo el año premiándolos con traslados y acercamientos, aunque la mayoría desgraciadamente, ni ha pedido perdón ni ha proporcionado información para esclarecer los 400 atentados que seguimos sin saber quién hizo.

A los etarras hay que ponerles la película de Icíar Bollaín, “Maixabel”, para que aprendan a ponerse de rodillas sobre la tumba de los que han matado

A los etarras hay que ponerles la película de Icíar Bollaín, “Maixabel”, para que aprendan a ponerse de rodillas sobre la tumba de los que han matado y comprendan que nunca podrán compensar las vidas rotas. Yo estoy conmovida por la película. Es verdad que cuenta sólo un par de casos, los de los etarras arrepentidos, pero muestra perfectamente los estragos del mal y la fuerza del arrepentimiento. Os la recomiedo de corazón.

CONVENCIÓN DEL PP

Y luego está la convención del PP, un enorme esfuerzo del centro derecha por presentar unidos a todos los barones en torno a Pablo Casado y afianzar un discurso europeísta y razonable contra un Gobierno con graves problemas económicos, que está dividiendo la sociedad profundamente. Hoy se producirá la ansiada foto con Isabel Díaz Ayuso, Feijoo, Almeida y todos los que destacan en el partido. También se ha buscado entroncar con toda la herencia de los populares a través de los sucesivos presidentes de Gobierno, Mariano Rajoy y José María Aznar. Rajoy abrió la convención con Casado y Aznar ha estado en la segunda parte de la semana. Por cierto, que el segundo utilizó en algún momento un tono acre acusando al Papa, sin nombrarlo, de atacar la conquista de América y exigir que los españoles pidamos perdón por ella.

"Me choca ver al centro derecha criticando al Papa"

Me ha sorprendido, la verdad. Lo digo porque Francisco no sólo no ha atacado la conquista española, sino que ha reivindicado su herencia. Me choca ver al centro derecha criticando al Papa. Es verdad que hay muchos conservadores que no son católicos, pero otros muchos sí. Conviene quizá explicar lo que ha pasado.

Me choca ver al centro derecha criticando al Papa

Méjico ha celebrado el aniversario de su independencia de España. Con motivo de los festejos, el Papa ha enviado una carta al presidente de la Conferencia Episcopal mejicana y ha aprovechado justamente para decir que la independencia está muy bien, pero también el respeto a la libertad, entre otras cosas a la religiosa. Porque en Méjico hay una tradición masónica que ha llevado en su momento a gravísimos ataques a la Iglesia, por ejemplo, en los años 20, con el gobierno de Plutarco Elías Calles, que prohibió el culto y expulsó y detuvo a los sacerdotes, como cuenta Graham Greene en su extraordinaria novela, “El poder y la gloria”. Bueno, pues el Papa escribe una defensa de la libertad religiosa en Méjico y hace una loa de la Virgen de Guadalupe y añade que conviene que todos miren los errores cometidos y los moderen. Desde luego, los de las persecuciones masónicas a los cristianos, pero también los errores que, junto a la belleza de la evangelización, se cometieron en la conquista de América, por los que ya pidieron perdón Benedicto XVI y Juan Pablo II. Eso es lo que ha dicho el Papa. No ha dicho nada de pedir perdón por la acción de España en América. Que hay que leer los textos. Si alguno tiene dudas, que se lea la carta del Papa.

No sé, necesitamos otro tipo de convivencia. Estamos viendo los perjuicios de un Gobierno que divide profundamente. Que hace buenos a los de Bildu o a los que rompieron la Constitución en Cataluña. Que se niega a prohibir los homenajes a los etarras, como ha ocurrido esta semana en el parlamento. Un gobierno con los extremistas de Podemos. No me parece que necesitemos más división.

Precio de la luz: El sábado más caro de la historia, y en esto no hay manifestaciones en las calles, ni autocrítica ni nada

Yo me quedo con la amistad que ha nacido, por ejemplo, entre Felipe González y Mariano Rajoy, dos ex presidentes que se ven de vez en cuando para tomar un café, que se ríen juntos, se lanzan pullitas y coinciden en muchas cosas sensatas, como han demostrado esta semana en el Foro de la Toja, donde los ha entrevistado a ambos Ángel Expósito, que precisamente preguntaba con qué ex presidente de España se llevaba mejor cada uno de ellos. Esto respondía Rajoy.

Influye, quizá, que Rajoy tiene la sensatez de los gallegos y González la de la madurez, que va a cumplir 80 años, Felipe González, pero me da la sensación de que es este tipo de colaboración lo que necesitamos, y no la polarización. Una política con miras un poco más generosas, menos ramplona y con un vuelo más elevado, menos… gallináceo.

LA LUZ, DISPARADA

Y el recibo de la luz está disparado. Hoy, otra vez plusmarca. El sábado más caro de la historia. Y en esto no hay manifestaciones en las calles, ni autocrítica ni nada.

