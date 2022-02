Schlichting: "Un abismo de silencio sucede a la muerte de un inocente, sea un niño de cinco años o una mujer"

¡Muy buenos días España! No va a llover, excepto en zonas aisladas del norte y el Mediterráneo, Estrecho y Melilla, quizá Canarias. Sigue el anticiclón, y hasta subirán las temperaturas esta semana. Es 6 de febrero y si esto sigue así, preparaos para la sequía este verano.

PANDEMIA

La pandemia va mejor y, a la espera de que Sanidad actualice mañana los datos, 13 comunidades ya han notificado cerca de 40.000 positivos, datos similares a los de hace una semana, que demuestran que esto va bajando. En las últimas 24 horas se han contado 123 muertes, 20 personas menos que el sábado pasado. La incidencia ha caído 580 puntos en los últimos 14 días.

DEL SAINETE A LA APROBACIÓN

A partir del jueves, la mascarilla deja de ser obligatoria en exteriores. Ya sabes que el martes se aprueba la medida en Consejo de Ministros.

Del sainete de la aprobación, por un solo voto equivocado, de la reforma de la reforma laboral, el PP ha solicitado el acta el Pleno del Congreso y valorará si recurre al Tribunal Constitucional. Considera que no se ha cumplido la voluntad popular. En Unión del Pueblo Navarro, la dirección respaldó ayer la represalia del presidente, Javier Esparza, a los dos diputados rebeldes. Se votó que Sergio Sayas y Carlos García Adanero entreguen el acta, de lo contrario, definitivamente serán expulsados por desobedecer la decisión del partido de apoyar a Pedro Sánchez a cambio de que el partido Socialista de Navarra favorezca a UPN en Pamplona en unas iniciativas presupuestarias por 27 millones de euros y contra una reprobación al alcalde del partido.

70 AÑOS DE REINADO: ISABEL II REFUERZA A CAMILA

La Reina de Inglaterra celebra hoy con los británicos 70 años de reinado y continuidad estable de Gran Bretaña, de orgullo patrio pese a los muchos errores. Qué perseverancia y qué de beneficios para Inglaterra. Ha habido páginas tremendas en este reinado. Las infidelidades del Duque de Edimburgo. La crisis con lady Di. El escándalo cuando el heredero le dijo a su actual mujer que quería ser su támpax. Y ahora esa sombra terrible de abusos sexuales sobre Andrés, el otro hijo. Pero los británicos saben que la vida es así. Que está hecha de debilidades y fortalezas, de sombras y soles. Que aquí no hay perfecciones, y menos en un tiempo en que todo se ve y se sigue y se difunde por las redes sociales. Los británicos han sabido continuar unidos, sin dejar que la taza del té se derrame, y ahí estaba la reina ayer, cortando la tarta de la fiesta a los 95 años.

Para demostrar que se puede pasar página, Isabel II ha aprovechado el jubileo del 70 aniversario de su coronación para reforzar a su nuera, la del támpax. Ayer publicó un texto en el que nombra reina consorte a Camila, la que fue motivo del divorcio de Carlos de Inglaterra y ha mantenido perfil bajo todos estos años. El texto dice así: “Cuando, en la plenitud de los tiempos, mi hijo Carlos se convierta en Rey, sé que le darán a él y a su esposa Camila, el mismo apoyo que me han dado a mí. Y es mi sincero deseo que cuando llegue ese momento, Camila sea conocida como reina consorte mientras continía con su leal servicio”. Voilá, con delicadeza la reina ha incorporado a una divorciada a la corona. Importa mucho más haber superado unidos las crisis económicas tremendas, el Bréxit y tantas guerras, incluida la de las Malvinas, que la evidencia de que el ser humano es débil y no da para más.

Y hoy la actualidad es de noticias tristes en el ámbito policial. Ayer fuimos aquí los primeros en contarte que había aparecido el cuerpo de Esther López, la chica desaparecida en Traspinedo hace tres semanas.

También hemos seguido con el corazón encogido el caso del niño Rayan de Marruecos, precipitado en un pozo estrechísimo. Ayer se rescataba su cuerpecillo, ya muerto, y se nos pagaba la esperanza.

Un abismo de silencio sucede a la muerte de un inocente, sea un niño de cinco años o una mujer que había salido a divertirse

Un abismo de silencio sucede a la muerte de un inocente. Sea un niño de cinco años, arrebatado cuando se abstraía en sus jueguecitos infantiles, o una joven mujer que había salido a divertirse y que ha dejado desolados a sus padres.

