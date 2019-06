Sabemos cómo va a ser el empleo del futuro

Tiempo de lectura: 1



Puede ser que uno sueñe con trabajar desde casa. Tener a mano el coche, dividirse el tiempo al gusto de cada uno, trabajar desde un salón en vez de atosigarse en una oficina. Al primer vistazo, todo parecen ventajas. Pero, ¿estamos preparados para cambiar por completo el sistema?

Mar Sabadell es Profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, experta en teletrabajo y flexibilidad laboral. Ha dado algunas claves en Fin de Semana de Cristina L. Schlichting sobre los peligros que puede tener adoptar esta emergente forma de trabajo.

Desde la UOC advierten que no hay que tomarse el tema a la ligera. Convertir tu casa en una pequeña oficina puede ser el infierno para toda la familia. No saber controlar los horarios, no desconectar en ningún momento. Por eso es clave, dice Mar Sabadell, “si somos conscientes de que el teletrabajo nos permite sincronizar mejor las demandas vitales laborales con las no laborales”. Por otro lado, señala que no hay que dedicarse exclusivamente a teletrabajar. Conciliar horas de oficina con horas de casa va a dar el resultado óptimo, ya que “si no estás nunca, es fácil que te sientas aislado y, como no eres visible, es posible que los compañeros consideren que no contribuyes como ellos a los objetivos compartidos”.

¿Es teletrabajar el futuro? No, claro está. Pero dados los medios de los que se dispone, trabajar desde casa y saber cuadrar los horarios puede ser una de las soluciones para el burnout o trabajador quemado.