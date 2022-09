Ruiz Jarabo, en 'Mediodía COPE': "Cuatro millones de trabajadores sin beneficios fiscales gracias al Gobierno"

El paquete fiscal que acompañará a los Presupuestos Generales para 2023 era presentado por la ministra de Hacienda en rueda de prensa como "una propuesta conjunta" de los partidos que conforman el Gobierno -PSOE y Unidas Podemos-, con la que se prevé incrementar la recaudación en 3.144 millones de euros en los próximos dos años.

Propuestas conjuntas con las que se quiere beneficiar a las rentas más bajas, a las rentas inferiores a 21.000 euros anuales. Para los trabajadores autónomos incluye una rebaja adicional del 5 % en el rendimiento neto de módulos, a la vez que sube del 5 al 7 % la reducción para gastos deducibles de difícil justificación en la tributación en régimen de estimación directa simplificada. Y aparece el tan traído y llevado impuesto para las grandes fortunas que va a afectar a los patrimonios de más de 3 millones de euros, lo que implica que afectará a unos 23.000 contribuyentes, un 0,1 % del total.

Un impuesto calificado "de solidaridad" por los miembros del Ejecutivo que, en realidad, es "recentralizar impuestos" y lo que hace es "vaciar de contenido a las competencias actuales de las CC.AA. en relación con el impuesto de patrimonio, horada de plano las autonomía fiscal de las comundiades autónomas y modifica de forma significativa el desarrollo del título octavo de la Constitución, la importancia política es evidente y lo que hace es convertir a España, agravar la excepcionalidad de España respecto al club al que pertenecemos que es la UE. Si hasta ayer éramos el único país de la Unión Europea con un impuesto sobre el patrimonio, ahora somos el único país con dos impuestos sobre patrimonio" alerta el expresidente de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo en Mediodía COPE.

Por ejemplo, "la bonificación que Andalucía ha concedido a los andaluces, esa bonificación se la va a quedar la Agencia Tributaria, esa es la consecuencia material práctica del nuevo impuesto, es decir, un gobierno autonómico decide renunciar a la recaudación de un impuesto para favorecer a sus contribuyentes y a su economía regional en su conjunto y llega la Agencia Tributaria y dice, no no, el importe de la bonificación me lo quedo yo", explica el economista y expresidente de la Agencia Tributaria.

El 50 % de los trabajadores sin beneficios fiscales

Ignacio Ruiz Jarabo ha querido llamar la atención, también, sobre la reducción en el IRPF de las rentas inferiores a 21.000 euros anuales. "Es más importante aún que el anterior impuesto porque supone beneficiar con la ventaja fiscal de las nuevas reducciones del trabajo personal solo al 50 % de los trabajadores, todos los que cobren más de 21.000 euros se quedan sin ninguna ayuda fiscal del actual Gobierno. El salario medio español está en 26.000 euros, ni siquiera estos trabajadores se van a beneficiar pese a la crisis económica" subraya.

Destaca que en España "entre 21.000 y 30.000 euros hay más de cuatro millones de trabajadores, de contribuyentes que quedan fuera de cualquier beneficio fiscal y de los cuales el Gobierno se va a beneficiar".