Rosa Díez destapa por qué el Gobierno ha puesto en su diana a Isabel Díaz Ayuso

Rosa Díez ha afeado al Gobierno los continuos ataques a la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la crisis sanitaria derivada del coronavirus. En su sección semanal en "Herrera en COPE", la exdiputada cree que Sánchez no le perdona a la presidenta de la Comunidad de Madrid que haya ido siempre "por delante" de ellos y tome decisiones. "Mantuvieron el avión lleno de material sanitarios en la aduana hasta que Ayuso mandó a un notario. Este Gobierno quiere hundir a los madrileños y hace todo lo posible para ello. Desde la perspectiva económica y sanitaria. No le perdonan a Ayuso que vaya por delante, que tome decisiones. Y como el material lo compró la Comunidad de Madrid y era para los madrileños, cierran la aduana. Eso sí, para la torturadora de Delcy Rodríguez abren la aduana. Es una indecencia", ha dicho.

Díez también ha denunciado que el número de sanitarios infectados siga creciendo y que la Fiscalía no vea relación entre este alto nivel de contagios y la falta de material. "El informe de la Fiscalía dice que no encuentra una relación entre la decisión del Gobierno de no prestarles el material y que se haya infectado. Debe de ser que los sanitarios se infectan porque les da la gana o sean unos descuidados. Es una infamia y una vergüenza. Insultan a la inteligencia, el esfuerzo y el sacrificio de los médicos", ha dicho. Para la exlíder de UPyD, es evidente que Sánchez quiere mantenernos confinados porque es su estrategia. "Si todos los españoles nos hubiéramos hecho un test y tuviéramos la obligación de ir con la mascarilla, no podrían obligarnos a quedarnos en casa", ha dicho en casa.

Por último, Díaz se ha mostrado contenta de que la CNN haya descubierto que Sánchez es un mentiroso y ha criticado a la ministra de Defensa Margarita Robles por decir que en el Congreso no se podía "discutir jurídicamente". "Las mentiras de este Gobierno cuestan vidas y arruinan a los españoles", ha concluido.