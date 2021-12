Un 'Romance de invierno' de Dean Martin, la canción de Herrera de hoy

A pocos días de la Nochebuena, Carlos Herrera ha elegido un "Romance de invierno" (A Winter Romance) cantado por Dean Martin.

LETRA EN ESPAÑOL

Nunca olvidare la estacion en donde nos conocimos

Tiraste tus esquis una situacion feiz

Nadie hubiera adivinado que empezamos

Empezamos un romance de invierno





Y todo el camin a Maine

En ese tren encantado

La escena pasante no tuvo un vistazo

Nos agarramos las manos completamente tierno

En un romance de invierno

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Bailamos esa noche con una vela

El mundo estaba con blanca nieve

El modo en que nos sentimos nunca sentimos

La nuevo podría derretirse e irse

Pero aunque la nieve se fue el





LETRA EN INGLÉS

I never will forget the station where we met

You dropped your skis a happy circumstance

No one would have guessed we had started

Started a winter romance





And all the way to Maine

On that enchanted train

The passing scenery didn't get a glance

We held hands completely light hearted

Off to a winter romance





We danced that night by candle light

The world was white with snow

The way we felt we never felt

The snow could melt and go

But though the snow is gone the romance lingers on

And those that said it didn't stand a chance

Will know when they see us together

That love's not been controlled by the weather

And all of our summers we'll have our winter romance





(Though the snow is gone the romance lingers on)

(And those that said it didn't stand a chance)

Will know when they see us together

That love's not been controlled by the weather

And all of our summers we'll have our winter romance













Presentado por Carlos Herrera, el comunicador más escuchado de la radio española, es un programa matinal que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 13 horas, y que siguen cada día más de dos millones y medio de oyentes, según el EGM. A lo largo de sus siete horas de duración, Herrera en COPE sigue al minuto la actualidad de la jornada, en plena ebullición, toma el pulso a los mercados y a la crónica internacional, entrevista a los protagonistas de la noticia y, también, invita a disfrutar del lado más lúdico y distendido de la vida, de la mano del siempre genuino humor y don de gentes de Carlos Herrera.

De 6 a 10 horas, ‘Herrera en COPE’ pasa revista a la actualidad de la mañana. Carlos Dávila cuenta a las 06.30 lo que nadie más se atreve en "El trino del conciso", Pilar García de la Granja nos ofrece su píldora económica y el primer ‘Café de redacción’ se lo sigue tomando Herrera a las 7.30 horas con Jorge Bustos y Carmen Martínez Castro. Javier González Ferrari seguirá analizando la actualidad con su "Mirando a dar" y después tendrá lugar la clásica tertulia del programa con las voces más reconocidas del periodismo español. Antonio Jiménez, Antonio San José, Bieto Rubido, Julián Quirós, Carmelo Encinas, Chencho Arias, Fernando Jáuregui, Ignacio Camacho, José María Fidalgo, Joaquín Leguina, Jorge Bustos, Nicolás Redondo, Salvador Sostres, Gloria Lomana, Paco Rosell, Jorge Vilches, Mamen Gurruchaga, Tonia Etxarri, Ana Martín, Miquel Giménez, Esther Jaén, Ángela Martialay , Álvaro Nieto y Guadalupe Sánchez buscan las vueltas y el sentido a los temas informativos del día con pluralidad, desde la moderación y con un lenguaje divulgativo y cercano. A la tertulia se unen esta temporada Juan Fernández Miranda y Paloma Esteban.

El entretenimiento y el humor inteligentes continúan durante toda la mañana, a partir de las 10.00 horas, con ‘Los Fósforos’ y con Jon Uriarte, cargado de historias y entrevistas curiosas. No falta tampoco los jueves ‘Radio Carlitos’, sección de éxito rotundo y uno de los clásicos del programa. Goyo González, María José Navarro, Alberto Herrera, Toni Martínez y José Antonio Naranjo también se encargan de poner el punto distendido al programa. A las 12.00h, Jon Uriarte toma el relevo para la última hora cargado de historias y entrevistas curiosas.

Esta temporada, los oyentes de COPE también pueden disfrutar de secciones como "Personajes de pueblo" con Diego Martínez, "Gastronomía y protocolo" con Goyo González, "Lo misterioso", con Javier Sierra, "Las cosas cotidianas", de Antonio Agredano y los "Sucesos" con Nacho Abad.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.