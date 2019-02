Ricardo Miranda: "Necesitamos sacar a mi sobrino de Venezuela"

Tiempo de lectura: 1



Ricardo es un hombre al que le gusta los retos, el último ha sido embarcarse en la creación de un pódcast en Cope.es llamado 'La Trastienda'. Pero nuestro invitado tiene un problema. Su sobrino tiene un tumor en el riñón izquierdo y necesita ser operado: “En Venezuela hay un bloqueo humanitario. Hay un cierto egoísmo en el Gobierno de Venezuela que los ciega y no les permite ver la necesidad que tiene el pueblo venezolano”.

Ricardo ha reconocido que todavía no conoce a su pequeño sobrino: “Es algo curioso pero todavía no lo conozco. Por eso pongo mi esfuerzo porque pueda salir de Venezuela para que pueda ser operado”. En relación al estado de ánimo del pequeño, Ricardo señala que todo se lo toma con mucha inocencia: “A veces no es consciente por la corta edad que tiene, pero cuenta con el apoyo de mi familia y se que lo vamos a lograr”.