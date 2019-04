La reflexión de Haro: “Pese al laicismo de Francia, todos sienten Notre Dame como parte de su identidad"

Tiempo de lectura: 1



Buenas tardes desde París, horas después de que Notre Dame fuera pasto de las llamas. No toda afortunadamente. Están evaluando los bomberos y especialistas cuánto ha sido el daño, pero hemos perdido, porque también es nuestra aunque no seamos franceses. Estamos en las calles adyacentes. Hemos hablado con una concejala del partido equivalente a Podemos. Me ha dado mucha envidia porque he pensado que si nos hubiera sucedido algo así en España, no hubiera podido tener esa conversación. Ella siente como suya Notre Dame, al considerarla parte de su identidad y de la nación.