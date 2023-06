Radiografía de los precios del mercado en Mediodía COPE

“Todo está carísimo”, ¿quién no ha pronunciando esta frase cuando va al supermercado?

Desde luego que el IPC puede certificar hoy que la inflación se frenó al 3,2% en mayo o que el precio de los alimentos se moderó hasta el 12 %. Eso es estadística. Luego está la realidad de cuando pasas por la caja y ves que la compra te acaba costando más que hace un año. 10 de cada 12 productos que componen la cesta de la compra subió en mayo por encima del 12 %.

En Mediodía COPE hemos hecho unaradiografía de precios ayudándonos, además, de protagonistas que en primera persona nos han ido contando en el último año cómo se encarecen o abaratan sus productos y materias primas ¿qué ha subido?¿Qué ha bajado en el último año?¿De cuánta diferencia estamos hablando?

Lo que más ha subido en la cesta de la compra es el azúcar que se ha encarecido un 46 % en el último año. La mantequilla un 25 % de subida. El aceite de oliva, un 24,7 % o la leche entera, que registra un incremento superior al 24 %.

Y todo esto quien lo nota y mucho es Rebeca Esteban, propietaria de una panaderia y pastelería en la localidad de Coreses en Zamora.

Rebeca solo ha notado, como le cuenta a Pilar García Muñiz, un descenso en el aceite de girasol, lo demás nada ha bajado, "no solo no han bajado los precios sino que no dejan de subir. Esto no para".

¿Habéis subido vuestros precios? "Hemos tenido que subir no tanto como hace un año, pero a principios del año lo que era el pan, cada pieza, la subimos entre 5 y 10 céntimos. En repostería sí hemos tenido que incrementar un poquito más porque también han subido los envases y luego transportar los productos porque si ya nos metemos en el tema del gasoil, todo es un suma y sigue", lamenta Rebeca.

La moderación de los carburantes

Una de las claves que explican la moderación del coste de la vida en el mes de mayo tiene que ver con los precios de los combustibles. En el último año Estadística nos dice que el diesel nos cuesta un 15 % menos y la gasolina un 8 %.

¿Esto se nota en surtidor? Antonio Gallinad tiene una gasolinera en Fraga, una localidad de la provincia de Huesca que le confirma a Pilar García Muñiz que "ha habido una bajada. Hace un año estábamos con la bonificación de los veinte céntimos y después ha ido bajando progresivamente".

Ahora mismo en la gasolinera de Antonio "el diesel está a 1,50 euros aproximadamente y la gasolina 1,60 o 1, 65 euros"

Diferentes motivos han sido la causa de las bajadas, "las bonificaciones y las subvenciones sabíamos que era algo temporal y que según se fuera solucionando la guerra de Ucrania o las amenazas de la OPEP para que bajara el precio, la bajada se tenía que notar más en los surtidores".

También la electricidad ha sufrido una importante caída de precios en los últimos 12 meses. En concreto una bajada superior al 34 %.

La carne y el pescado "por las nubes"

Pero volviendo a los alimentos. Hemos hablado del precio de algunos alimentos como el azúcar, la leche o los huevos. Pero las verduras, las frutas y las hortalizas también son categorías donde la subida de precios ha sido una constante durante todo el año. Fíjate. Las patatas se han encarecido más de un 24 % con respecto a mayo del año pasado.

Es que resulta imposible encontrar 1 kilo de fruta en un puesto de mercado que nos cueste menos de 4 euros el kilo. Ya no hablamos de fruta de temporada como los melocotones entre 6 y 7 euros el kilo o las cerezas que de un tiempo a esta parte se están convirtiendo en producto de lujo a más de 11 euros el kilo.

Y vamos con otras dos categorías esenciales en la lista de la compra: la carne y el pescado. En el caso de la carne, los precios han seguido subiendo de forma más o menos constante a lo largo de todo el año. El kilo de pollo se paga en su puesto a 6,60 euros, la ternera a más de 15 y el cordero a 20 euros.

El pescado registra por su parte un incremento más moderado en el IPC, del 2 % aunque al final, de nuevo, todo depende del pescado que compremos. Los más comunes en nuestra dieta como la pescadilla, la merluza, el lenguado o el salmón en la mayoría de pescaderías ha subido en estos últimos 12 meses.

Una rebaja del IVA que continuará hasta el próximo 30 de junio. El Gobierno ya ha confirmado que la va a prorrogar, pero las dudas están en saber si se ampliarán o reducirán categorías y en conocer por cuánto tiempo se mantendrá.