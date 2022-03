¿Qué es un 'default' y cómo puede afectarnos si ocurre con la deuda de Rusia?

Vladímir Putin pensaba que la invasión de Ucrania iba a ser un camino de rosas. Rusia pretendía dominar el territorio en una guerra relámpago, pero la resistencia ucraniana ha convertido el conflicto en una guerra de guerrillas con la que no contaba Putin. Sin embargo, Rusia tiene un problema mucho mayor. Moscú se enfrenta a un escenario de impago de deuda internacional que no sufría desde la revolución bolchevique, cuando Lenin rechazó la deuda que provenía de los zares en 1918. No obstante, no es el primer default al que se enfrenta la economía rusa, ya que en 1998 se produjo un impago de deuda interna en el país por la crisis financiera en Asia y el gasto de la guerra de Chechenia.