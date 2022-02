El PSOE abre la puerta a una moción de censura contra Almeida mientras Villacís decide esperar

El PSOE parece dispuesto a ir a por todas para capitalizar la histórica crisis desatada en el Partido Popular. La guerra fratricida entre Génova y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, podría encontrar su primer revés político en al Ayuntamiento de Madrid, donde gobierna el ‘popular’ José Luis Martínez-Almeida en coalición con Ciudadanos.

La coordinadora del partido naranja en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha asegurado este viernes durante un encuentro con periodistas que “hoy no se dan las circunstancias para una moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid” por el supuesto espionaje desde Cibeles a la presidenta regional, y ha asegurado no estar “pensando en la alcaldía”.

Esta operación podría beneficiar directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al asegurar un hipotético apoyo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados para el resto de la legislatura. Además, catapultar a Villacís a la alcaldía solaparía la influencia de Martínez-Almeida, culminando así un viejo propósito de los socialistas en el Consistorio madrileño. En todo caso, los próximos días serán determinantes para conocer lo que finalmente ocurra en la capital.

“La inestabilidad que está dando el PP a los madrileños es contraria a lo que está haciendo C’s por Madrid”, ha recriminado Villacís. “Me importa que ahora los madrileños se tienen que enfrentar a la sombra de un Ayuntamiento que está manchado”, por lo que ha asegurado que “se depurarán responsabilidades, porque no nos va a temblar la mano”.

La vicealcaldesa de la capital no ha dudado en enfatizar que a día de hoy sigue confiando “en la palabra del alcalde”, aunque no ha dejado de subrayar que este caso “ha minado la confianza” que existe entre ambos dirigentes. “Ayer le confesé que me sentía muy decepcionada después de saber que han estado investigando durante dos meses a una administración en la que nosotros participamos sin que hayamos tenido ningún conocimiento de ello”, ha manifestado.

Villacís ha defendido que su partido “no participa de inquisiciones” y que buscan “la transparencia”, al tiempo que ha reconocido que lo que no quiere para ninguno de sus concejales, de los que ha dicho que “son gente limpia”, es que “se vean arrastrado por una situación de Génova”. “Me parece una vergüenza lo que han hecho y por lo que deberían de pagar como partido”.

“Soy responsable; no soy como Mañueco”

Begoña Villacís no ha dejado pasar la oportunidad para acusar al PP de “patrimonializar y asediar” las instituciones en las que se encuentra, ante lo que ha garantizado que el Ayuntamiento de Madrid “va a ser una excepción”.

Asimismo, la vicealcaldesa de Madrid ha censurado el adelanto electoral en Castilla y León, cuyos comicios, celebrados el pasado domingo, otorgaron la victoria al presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, el ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco.

“Yo no estoy salivando, como harían ellos (PP), pensando en una alcaldía. No hacemos la política de la misma manera. No estoy en política para hacer ese tipo de cosas”, ha argumentado al respecto, y ha hecho hincapié en que, aunque esta situación de crisis en el PP “no ayuda”, ha insistido en que su responsabilidad: “No soy como Mañueco”, ha asegurado.

“Si fuera Mañueco” —ha proseguido— “ya tendría planteada la moción de censura. Si el vicealcalde hubiera sido de Génova, si hubiera sido Mañueco, yo ahora mismo no estaría hablando con ustedes. Esa es la diferencia que separa a C’s del PP”.

Villacís también se ha felicitado de que el Ayuntamiento de Madrid no es un espacio en el que el PP “tenga libertad para gobernar”, y ha resaltado que “afortunadamente esto es un Gobierno de coalición en el que está C’s, un partido que es garantía de transparencia”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por último, la vicealcaldesa de la capital ha garantizado que el Ayuntamiento de Madrid “no se va a poner al servicio de Génova, sino al servicio de los madrileños”, y ha avisado con que “vamos a llegar hasta el final”.

El 16 de febrero, ante la gravedad de los hechos revelados por los medios, advirtiendo que afectaban de lleno a la EMVS, organismo en el que Cs cuenta con la vicepresidencia y dos consejeros, solicitamos la convocatoria urgente y extraordinaria del Consejo de Administración. HILO — Begoña Villacís (@begonavillacis) February 18, 2022