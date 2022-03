El profesor Emilio Sáenz-Francés nos responde a cómo se negocia la paz

"Desde pocos días después de comenzar la agresión rusa a Ucrania ha habido conversaciones entre ambos países, las primeras comenzaron a los cuatro días en la frontera bielorrusa con Ucrania, posteriormente están teniendo lugar en Turquía. Conversaciones que buscaban con mayor o menor nivel de esperanza, sobre todo por la parte ucraniana, una salida a la crisis. Es muy dudoso que Vladimir Putin haya tenido la intención real de desescalar un conflicto que él ha iniciado y que no ha salido como él esperaba. ¿Cómo se negocia dónde nos vemos cuando estamos en una situación de agresión militar o hemos sido invadidos, agredidos por un actor extranjero como Rusia en Ucrania? Entran en funcionamiento canales diplomáticos discretos. En primer lugar se propuso Minks, propuesta que rechazó Ucrania con toda razón porque Aleksander Lukashenko, el presidente bielorruso es un epígono de Putin; al final utilizando canales laterales se acordó una solución de compromiso que era la frontera entre Ucrania y Bielorrusia en territorio bielorruso. No es fácil transitar el camino de cómo se realizan esos contactos. Hay facilitadores internacionales que pueden propiciar ese acuerdo pírrico en ese contexto de agresión militar. Y de forma más visible, Turquía está ejerciendo ese papel de facilitador y están teniendo lugar esas conversaciones en territorio turco en las que más que con luz y taquígrafos, Erdogan está intentando ejercer ese papel por interés propio, para potenciar su prestigio internacional y por el interés que tiene Turquía en esta cuestión. Sobre el papel puede parece que puede haber resultados tangibles, pero todavía son más que dudosos porque la inteligencia de EE.UU. avisa de que Rusia reduciendo la intensidad de su ataque está reubicando sus fuerzas dentro de unos objetivos a los que no ha renunciado. Por lo tanto, canales diplomáticos discretos, paralelos y, en otros casos, facilitadores, mediadores con nombre y apellido que ofrecen su país como una zona neutral para continuar estas charlas".