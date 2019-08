Profesiones con futuro: Profesor de eSports

Con la cantidad de youtubers e influencers en las redes sociales compartiendo vídeos de Fortnite, League of Legends o Counter Strtike, es posible que un día tu hijo te diga: “Papá, quiero ser jugador profesional de videojuegos” Y, padres, no se confundan, no es lo mismo un videojuego que un eSport. El primero es un término general que se refiere a una industria que existe desde hace varias décadas, mientras que el segundo es un negocio en el que un jugador puede convertirse en multimillonario.

Entonces, si tu hijo te asegura que ha tomado esa decisión, ¿qué es lo que hay que hacer? “Lo primero que hay que hacer es no alarmarse y pensar que esto es como querer ser futbolistas. No darle un no por respuesta pero intentar que esa pasión la encamine a otras cosas porque jugadores profesionales son 100 en toda España”, es el consejo de José de Matías, Director Académico de The Global Esports Academy, una academia en pleno centro de Madrid que enseña a los jóvenes a mejorar en ese tipo de videojuegos de competición.