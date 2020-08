¿Por qué nos anticipamos a los acontecimientos de forma negativa?

¿Cuántas veces te ha ocurrido que, sin haber pasado nada, te has anticipado a los acontecimientos de forma negativa? ¿Cuántas veces te has puesto en la peor situación posible sin ningún motivo aparente? Muchas veces pecamos de impulsivos y nos obsesionamos con situaciones futuras, que en muchas ocasiones nunca suceden o no lo hacen de la forma en la que nos imaginamos.

Estas situaciones improbables y negativas nos quitan el sueño, nos causan ansiedad, tristeza y depresión, y todas ellas nos afectan en el desarrollo de nuestro día a día de forma normal. Vivimos alerta, y nos preparamos para acontecimientos que hemos magnificado en nuestra cabeza.

Esta mañana hemos hablado en 'Herrera en COPE' con Rosana Pereira, experta en psicología positiva para que pueda aclararnos cómo funcionan estos sentimientos y cómo gestionarlos para situaciones futuras.