¿Por qué los médicos no quieren ser de Atención Primaria?: "Sin médicos de familia, la Sanidad se hunde"

MIR 2022: El 8,5 % de las plazas MIR de Medicina de Familia se han quedado sin cubrir. Este podría ser el titular de la noticia en la que se contaría que este año se han ofertado 8.188 plazas MIR y han quedado vacantes 217 de las mismas (más una plaza que requiere conformidad previa), lo que supone un 2,66 % de las plazas ofertadas. Siendo su mayoría, plazas de Medicina de Familiar y Comunitaria.

Desde 2015 no había un número tan significativo de renuncias como en el actual MIR 2022. Los médicos proponen habilitar un segundo turno de vacantes entre aspirantes extracomunitarios como ya se hizo en convocatorias anteriores, aunque señalan que esta no es la solución, que es preciso realizar reformas que partan del conocimiento del sistema y no respondan a decisiones arbitrarias que se tomen de espalda a los profesionales sanitarios.

Médicos de familia, ante las vacantes: "Sin atención primaria, la Sanidad se hunde"



¿Por qué los MIR prefieren cualquier otra especialidad y descartan la Medicina Familiar? Por 'La Tarde' han pasado do médicas de atención primaria. Anneliese de la Coromota Castillo Riera defiende por qué escogió la especialidad: "porque es muy versátil de cara a otras especialidades. Es la primera puerta de entrada al paciente, somos los primeros en atenderles y resolverles el problema y hay que focalizar bien a dónde va a ir esta persona".

Anneliese que cada día atiende entre 40 y 50 pacientes -entre consultas presenciales y telefónicas-, justifica el que los nuevos facultativos no quieran esta especialidad en "no poder brindar el tiempo suficiente para cada atención y la sobrecarga laboral" y añade que "debería haber un incentivo slarial".

María López confiesa: "soy médico de familia porque tenemos que saber un poco de todo; es muy importante la relación médico-paciente y a la hora de resolver el problema, el paciente tiene al médico que es cercano".

María que como Anneliese también pasa consulta a 50 pacientes cada día lamenta el tiempo que puede dedicar a cada uno "es muy justo y si quieres atender bien no es posible". Este sería uno de los contras, de las causas por las que no se elige esta especialidad, que para María "es la especialidad más maltratada, con pocos recursos y los que hay no están bien distribuidos", sin olvidar que "como los pacientes están tan quemados con el médico de familia, esto le hace ser (una especialidad) poco atractiva".

Por su parte, la responsable de docencia de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y jefa de estudios en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, Pilar Rodríguez Ledo tiene muy claro que hay que apostar por esta especialidad porque "sin los médicos de familia, sin la atención primaria, el Sistema Sanitario se hunde".

El primer problema de esta especialidad es "que no existe asignatura de Medicina General en ninguna universidad, el segundo problema lo encontramos en el sistema de acceso a la selección de especialidad, el sistema MIR no tiene la claridad y la simplicidad necesaria para que el que elige plaza la elija con conocimiento a tiempo real de lo que está sucediendo y no garantiza que se cumplan todas las plazas; y hay que visibilizar a la atención primaria, dotarla de medios, dotarla de respaldo, no pensemos en la atención primaria, pensemos en el Sistema Sanitario", asegura Pilar Rodríguez Ledo que subraya que "hay que abordar el problema en toda su integridad" y eso empieza desde las facultades de Medicina.