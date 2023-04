La persona que ayuda a Marujita, la mujer que abrazó a la reina, a combatir la soledad a los 91 años

Según el INE, de los más de 2 millones y medio de personas que viven en soledad el 42% son mujeres, el 21% hombres. La soledad repercute no sólo en el estilo de vida, también en el bienestar psicológico, desembocando en problemas de hostilidad, resentimiento, depresión, tristeza y ansiedad. Hay que tener cuidad porque hay que matizar que vivir solo no quiere decir sentir soledad. El aumento de hogares unipersonales, el descenso de la natalidad, el paro, la vida en las grandes ciudades son algunas de estas causas.

Otro ejemplo es Marujita, tiene 91 años, es muy admiradora de los reyes de España. De hecho, una de las fotos que adorna la pared de sus casa es una de la que está muy orgullosa: con Felipe, Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía. “Para mí los reyes no tienen precio ninguno, tienen corazón, es una pieza muy importante la que nos dan los reyes. Con qué riqueza se levantó doña Letizia a darme un abrazo a mí, a una señora mayor, con ese cariño, con ese respeto. No miremos si tienen corona o no, miremos que tienen riqueza, que saben dar al pueblo lo que necesitamos”.