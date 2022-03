Patricia Fernández, la 'Ayuso murciana' que apoya a Feijóo: "Estoy a disposición de mi partido"

Defiende la “honestidad” y el “respeto” como valores a recuperar en política. Patricia Fernández López (Archena, 1980) es desde el año 2011 alcaldesa de su municipio por el Partido Popular, un enclave turístico y natural en el corazón de la Región de Murcia donde en tiempos de una agria convulsión política ha conseguido mantener un sólido liderazgo con tres mayorías absolutas.

Mientras el PP comienza a recoser su futuro bajo la guardia de Alberto Núñez Feijóo –quien será elegido como nuevo presidente de los 'populares' durante el Congreso Nacional extraordinario que la formación celebrará durante los días 1 y 2 de abril en Sevilla– el presidente de la Xunta de Galicia es consciente de que tendrá que tomar decisiones de urgencia ante la inminente convocatoria de los otros congresos del partido: los cónclaves regionales que faltan por cubrir, entre ellos el del PP murciano.

La dimisión de Teodoro García Egea como secretario general del PP ha originado un efecto colateral en esta región. Un sector de la militancia del partido en Murcia ha comenzado a movilizarse para demandar una regeneración en la hoja de ruta de los 'populares' después de que el PP de Fernando López Miras haya perdido ya cinco elecciones: las europeas, las locales, dos nacionales y las regionales.

El principal apoyo con el que contaba el presidente murciano en Génova, 13 era el de García Egea. Ahora, su posición empieza a ser discutida y frente a su nombre comienza a sonar con fuerza el de Patricia Fernández, a la que algunos ya consideran como la heredera del todavía líder del Gobierno murciano.

A poco más de un año de las elecciones locales y autonómicas de 2023, Patricia Fernández sigue insistiendo en algo que ha convertido en una especie de credo: en utilizar la política “para servir y no para servirse”. A penas unas horas después de que Núñez Feijóo iniciara este viernes en Murcia la campaña que le llevará a la presidencia del PP, la regidora de Archena ha atendido a COPE.

Pregunta: ¿Quién es Patricia Fernández? ¿Quién es la alcaldesa de Archena que, por cierto, lleva ya 11 años al frente del Consistorio del municipio del Valle de Ricote?

Respuesta: “Soy una mujer muy normal, con unos valores basados en el respeto que es lo que me han inculcado mis padres desde siempre. También soy una persona muy ilusionada con la vida, sobre todo comprometida con dar lo mejor de mí misma para mejorar la vida de mi gente. Creo que de aquí viene mi vocación política”.

P: Usted ha ganado ya tres elecciones municipales con mayoría absoluta en su municipio. Fue diputada regional en la Asamblea y vicesecretaria de Comunicación del PP regional. ¿Por qué decidió prescindir de sus cargos en la política regional?

R: “No he dejado ningún cargo en el PP en la Región de Murcia, pertenezco al Comité Ejecutivo regional. Lo que sí es cierto es que no acepté una propuesta por dos razones. En primer lugar, porque estábamos volcados con la gestión de la pandemia; y en segundo lugar porque no me explicaron las funciones que tenía en ese nuevo cargo. Posiblemente porque era un cargo de nueva creación cuyas competencias y funciones no estuvieran bien diseñadas.

Creo que no hay que estar en política o en un cargo por el mero hecho de estar. Si se ostenta una responsabilidad es para ejercerla, para saber cuáles son los objetivos a cumplir. Y este no era el caso. Por este argumento preferí seguir centrada en gestionar la pandemia en Archena con medidas y resultados que sabemos que han sido todo un referente regional y nacional”.

P: Son distintos los medios de comunicación que ya se atreven a definirla como 'la Ayuso murciana'. ¿Cómo ha interiorizado esta reflexión que le equipara con la presidenta de la Comunidad de Madrid?

R: “Siento una admiración sincera por Isabel Díaz Ayuso, la cual está realizando un servicio ejemplar al frente de la Comunidad de Madrid y, desde mi punto de vista, de forma honesta y valiente. Isabel está prestando un gran servicio a España reconocido mayoritariamente en las últimas elecciones por todos los madrileños. Es más, me aventuro a decirle que va a ser una gran presidenta del PP de Madrid. Es un ejemplo a seguir.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Salvando las distancias entre Madrid y Archena, lo que considero es que soy la persona que han elegido mis vecinos por tercera vez y de forma mayoritaria para que los represente y trabaje por ellos con una absoluta vocación de servicio público. Y lo intento hacer también desde dos valores que creo que son esenciales: la honestidad y el respeto”.

P: ¿Cuál es su relación con el actual presidente del PP murciano y de la región, el señor Fernando López Miras?

R: “Tenemos una relación correcta. Fernando es el presidente de la Comunidad Autónoma y del partido. Le conozco desde hace muchísimos años, por lo que sé lo que él piensa, al igual que él conoce lo que yo opino y cuál es mi talante a la hora de hacer política”.

P: ¿Y con Teodoro García Egea?

R: “Hace mucho que no hablo con Teodoro. Supongo que en estas circunstancias lo estará pasando muy mal porque a sus 37 años, y conociendo su vocación política, verse en esta situación no debe de ser fácil. Lo que sí le puedo decir es que espero y deseo que le vaya muy bien en el plano personal”.

P: Su apoyo al presidente de la Junta de Galicia, el señor Alberto Núñez Feijóo, no se hizo esperar. Desde el primer momento en el que trascendió el choque entre Sol y Génova apostó por un Congreso extraordinario y apuntó al gallego como la opción idónea para terminar de romper la crisis más importante que ha azotado al PP desde su refundación en 1989. Este apoyo choca, sin embargo, con el de algunos diputados de su partido, que de un día para otro cambiaron su posicionamiento. ¿Necesita, ya no sólo el PP, sino la política en general, de políticos que se basen en una integridad moral que se sitúe lejos de los intereses personales?

R: “Soy una persona que siempre ha defendido que en política no puede estar quienes defiendan sus intereses personales. ¡Hoy lo pienso más que nunca! Soy de valores y convicciones firmes, y debemos atender la realidad que nos presenta España, donde los ganaderos están sacrificando a sus animales. Donde los transportistas siguen sin poder arrancar sus camiones por el precio disparatado de los carburantes; donde las familias, tristemente, no pueden poner la calefacción en pleno invierno.

Esta es la España actual de Sánchez. Son en estas y en otras muchas otras cuestiones en las que debemos de estar preocupados los políticos y no en intereses personales. Por eso, hoy más que nunca, debemos ser honestos, presentar convicciones firmes, y no lo olvidemos: debemos presentarnos solventes técnicamente.

Seguimos atravesando un momento crítico para nuestro país, pero he de decirle que también estamos ante el inicio de un ciclo político lleno de oportunidades para el Partido Popular. Creo que vuelve la política del servicio serio a los demás; de la política de la gestión basada en el interés general. Me siento totalmente identificada, porque esto es lo que representa mejor que nadie el futuro presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que puso de manifiesto el viernes por la tarde en Murcia”.

Hoy, en @populares miramos el futuro con más ilusión que nunca, guiados por @FeijooGalicia, en un proyecto que fomenta la unión, despierta el interés de todos y para el que cuenta con toda mi ayuda. #Preparadospic.twitter.com/p2xckhZ2cQ — Patricia Fernández (@Patriciaflopez) March 11, 2022





P: ¿Qué puede aportar Alberto Núñez Feijóo a este PP?

R: “Lo que Alberto va a aportar es un plan alternativo a Sánchez y a su coalición política de populistas, comunistas e independentistas. Y así lo puso de manifiesto el pasado viernes en nuestra ciudad. Esa es su tarea.

Alberto lo tiene muy claro: sabe a lo que ha venido, sabe lo que le está pidiendo España y los españoles, y va a estar a la altura de este momento crítico pero lleno de oportunidades. No tengo duda alguna de que Alberto encarna lo que España y los españoles necesitamos”.

P: ¿Ha podido hablar con él sobre el futuro del PP en la Región de Murcia?

R: “No he hablado aún con él pero espero hacerlo en las próximas semanas”.

P: ¿Piensa ya en postularse como la primera presidenta de los 'populares' murcianos?

R: “El único congreso del partido que está convocado a día de hoy es el nacional, y en eso es en lo que estamos y debemos de estar todos. Es esencial para España y los españoles que Alberto construya sin demoras un proyecto alternativo y sólido, que ofrezca respuestas ante los grandes desafíos que tiene nuestro país. En eso es en lo que estamos pensando y en lo que estamos trabajando en este momento.

También le digo que estoy a disposición de mi partido, como siempre lo he estado, y trabajaré por él donde afiliados y simpatizantes –auténticos protagonistas del PP– quieran. He de confesarle que me encuentro en el mejor momento de mi vida para seguir dando a mi gente lo mejor de mí misma”.

P: La aplicación de importantes iniciativas políticas como abrir una línea propia de ayudas a la hostelería en los primeros momentos de la pandemia o la realización de test de antígenos a toda la comunidad educativa de Archena antes de la vuelta de las vacaciones de Navidad con la sexta ola en todo su apogeo, le ha colocado en una posición muy favorable y clave entre el votante. ¿Qué apoyo siente entre su electorado real y potencial?

R: “Me siento apoyada, querida, respetada y reconocida. Después de once años como alcaldesa de Archena me siento con muchísimas ganas de seguir dando lo mejor de mí misma. Sólo le puedo decir que pretendo devolver con creces todo ese cariño que estoy recibiendo, y lo haré de la mejor forma que puedo imaginar: trabajando con la honestidad, la ilusión y los resultados que me caracterizan”.

P: Si hablamos de apoyos, también tenemos que referirnos a su posición actual en el PP de la Región de Murcia. ¿Ha llegado a sentirse aislada?

R: “¿Cómo voy a sentirme aislada cuando los auténticos protagonistas me demuestran su cariño a diario? Empecé en política como concejal con 22 años y he de decirle que desde entonces sólo creo en un proyecto político libre. Sin amenazas, sin coacciones y sin mentiras.

Tengo muy claro tanto lo que queremos como la forma que aspiramos para hacer política. No es otra que aquella en la que confía la inmensa mayoría de la gente, basada en proyectos libres y ganadores. En esto siempre he confiado y voy a dejarme la piel porque es lo que pienso y lo que siento”.

Apoyando a nuestros agricultores para pedir respeto y #FuturoParaElCampo.



? El incremento del gasoil, el agua o la electricidad condiciona el futuro de nuestros agricultores; los asfixian.



?? En España estamos a la cola de los precios de los productos en origen. pic.twitter.com/VnXlC8BQqo — Patricia Fernández (@Patriciaflopez) February 16, 2022





P: La fallida moción de censura que en marzo casi le cuesta a su partido perder su hegemonía histórica en la Región de Murcia provocó que un sector del PP murciano cuestionase el liderazgo de Fernando López Miras. ¿Le pareció correcta la forma en la que se solventó la crisis mientras se apoyaba en tránsfugas?

R: “No me gusta la composición del Gobierno regional. Me atrevo a decir que no le gusta a nadie. Es más, estoy segura de que si la situación parlamentaria en la Asamblea fuese otra, algunos miembros del Consejo de Gobierno actuales no estarían ahí. Es verdad que su gestión está muy cuestionada públicamente por la sociedad murciana, y esto creo que no es edificante.

Tener consejeros que deberían de ser destituidos pero que –por esta situación– no pueden ser cesados, no es algo sencillo de gestionar. Por eso, creo que debemos aprender de estos errores que la sociedad percibe y que también transmite para que no se vuelvan a cometer”.

P: Hace apenas unos días, Vox entraba por primera vez un gobierno autonómico, presidiendo además las Cortes de CyL. El señor Juan García-Gallardo será vicepresidente del nuevo Ejecutivo del barón 'popular' Alfonso Fernández Mañueco. La unión entre ambas formaciones, es decir, el entendimiento entre PP y Vox: ¿cree que es necesaria para presentar una alternativa al Gobierno de coalición de PSOE y Podemos que preside Pedro Sánchez?

R: “Creo que el PP en la Región de Murcia hoy no debe pensar en coaliciones. Hoy debemos poner todo nuestro empeño en montar un proyecto ganador. Pero ganador no para el PP, sino para los murcianos y murcianas. Esa debe ser nuestra obsesión durante los próximos 13 meses hasta las próximas elecciones autonómicas.

No obstante, es evidente que debemos adaptarnos a las circunstancias políticas que nos ha tocado vivir, pero siempre con líneas rojas. No podemos prescindir nunca de lo que son nuestros principios e ideas básicas basadas en la unidad de España, en la igualdad de los españoles, en la defensa de la Constitución, en la Monarquía Parlamentaria o en la pertenencia a la Unión Europea y, sobre todo, en la protección a los más desfavorecidos.

Sobre estos principios y algunos más podemos construir un proyecto político ganador, y eso es lo que debe ocupar al PP de la Región de Murcia. Eso es lo que debe ser la política en la que yo creo”.

P: ¿Qué opina sobre la intromisión del todavía líder de su partido, el señor Pablo Casado, ante los socios del Partido Popular Europeo criticando este pacto?

R: “Las circunstancias que afrontaba el presidente Mañueco eran excepcionales y nadie mejor que él para valorar lo que era lo mejor para Castilla y León. Cuenta con todo mi apoyo”.

P: Vox ganó las últimas elecciones en la Región de Murcia. Es más, el PP de López Miras ha perdido cinco elecciones: las europeas, las locales, dos nacionales y las regionales. ¿Cómo valoraría un Gobierno de coalición también en Murcia?

R: “Falta poco más de un año para las próximas elecciones regionales y el PP es un gran partido. Lo que tenemos que hacer de forma decidida y valiente es escuchar a la calle. Los mensajes que nos está dando la sociedad murciana son cada vez claros. Si somos capaces de escuchar y de articular un gran proyecto que de respuesta a los problemas que sufren nuestros vecinos con propuestas efectivas, serias, coherentes y, algo importantísimo, con un gran equipo, estoy segura de que no tendremos que estar pendientes de encuestas, sino de nosotros mismos.

El PP es capaz de montar ese proyecto ganador. Estamos a tiempo. El gran reto que nos ocupa ahora es conseguir que los murcianos y las murcianas vuelvan a confiar de forma mayoritaria en nosotros”.

P: ¿Ha mantenido ya algún tipo de contacto con los representantes de otros partidos políticos o de otros foros de acción social?

R: “Por supuesto. Estoy continuamente en la calle, pero lo estoy desde el primer día que ostenté un cargo político. Como alcaldesa y presidenta del PP de Archena siempre me he relacionado con cargos de cualquier partido político y de cualquier sector de la sociedad archenera y murciana. Es la mejor forma de conocer su problemática, sus necesidades y cuál es su estrategia de futuro. Esta relación ha sumado para que Archena sea un referente a nivel nacional”.

P: Está casada con Andrés y tienen dos hijos: Martina y Andrés. ¿Cuenta con el apoyo de su familia?

R: “Por supuesto.Los dos pequeños me acompañan en muchos actos y ven mi vida política como algo normal. El apoyo de Andrés ha sido una constante en mi vida. En política no se puede estar sin tener el apoyo de tu familia, sería imposible porque hablamos de una disposición ininterrumpido de 24 horas al día y siete días a la semana. No sólo es que me apoyen, sino que es verdad que siempre me han apoyado para seguir apostando por conseguir mi sueño en política que no es otro que el servicio público”.