El patriarca latino de Jerusalén, Pizzaballa, habla con Fernando de Haro de la situación de T. Santa

El patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, ha concedido una entrevista en exclusiva a Fernando de Haro, codirector y copresentador de La Tarde de COPE, que se emite este lunes y martes desde Tierra Santa.

A seis días de la Nochebuena y Navidad, la tierra de Jesús está en guerra, un conflicto entre Israel y Hamás que comenzaba con el ataque del grupo terrorista a Israel el pasado 7 de octubre y por el que han muerto 19.000 personas en la Franja de Gaza.

La guerra, la tristeza de vivir en conflicto la conmemoración del acontecimiento más importante para los cristianos, el nacimiento de Jesús en Belén, el arzobispo Pizzaballa ha analizado en COPE lo que está ocurriendo y ha negado categóricamente que las mujeres muertas en la Iglesia Latina de la Sagrada Familia de Gaza fueran terroristas de Hamás.

"Los hechos son contrarios, los hechos son bastante claros, el Ejército dice que no ha tocado esa iglesia, pero no es verdad", dice el arzobispo a Fernando de Haro.

Además, el patriarca latino de Jerusalén niega que en la iglesia hubiera armas. Según el Ejército de Israel, en la iglesia había un lanzagranadas.

Las víctimas son una anciana y su hija, Nahida y Samar, la segunda tiroteada cuando intentaba ayudar a su anciana madre herida por los francotiradores. "Fueron tiroteadas a sangre fría dentro de la donde no hay beligerantes.

También hay siete heridos, pero podría haber habido más víctimas mortales porque francotiradores israelíes disparaban a todos los que salían del edificio en el que se celebraba Misa.

Otro muro de la vergüenza

Hormigón coronado por una valla metálica. Está lleno de pintadas y grafitis en la parte palestina; casi impoluto en la parte israelí. Según la zona tiene 5 o 6 incluso puede alcanzar los 7 metros de altura.

"Cuando estoy delante de este muro, recuerdo el otro muro. Yo viví el muro que separaba el Berlín Este, del Berlín Oeste. Cuando aquel muro cayó parecía que no iba a ver más muros", lamenta Fernando de Haro delante del muro levantado por el Gobierno de Israel.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Una Navidad en Tierra Santa muy diferente

Este año no va a ser normal en Tierra Santa. Después de 10 semanas de guerra entre Israel y los terroristas de Hamás, el equipo de La Tarde de COPE está recorriendo los enclaves tanto en Israel como en parte de Palestina. En la ciudad vieja de Jerusalén, al menos estas últimas horas no han sonado las alarmas.

"En el Santo Sepulcro es impresionante la ausencia de peregrinos, no hay visitantes, la ciudad está desierta. Aquí dicen, en Jerusalén, que la guerra está lejos, quieren decir que está a una hora de coche. Israel es un país en shock, casi todo el mundo conoce algún secuestrado.

Los parientes de rehenes que aún están en poder de Hamás, no creen lo que está ocurriendo y así se lo han dicho a Fernando de Haro.

María es una española casada con un palestino, habla del miedo que se vive en Cisjordania, "hay zonas abiertas, pero son peligrosas están restringidas dependiendo del horario. A los colonos los han armado y les han animado a atacar a los palestinos", confiesa.









La Navidad está siendo diferente a otros años, no hay peregrinos, no hay turistas. Y, a una hora, continúan los bombardeos. La Tarde se va a emitir este lunes desde Belén "luego tendremos que salir rápidamente porque aunque no hay toque de queda como tal sí hay un toque de queda de facto que comienza cuando cae el sol".