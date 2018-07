Celades, en El Partidazo de COPE: "No juzgo a Rubiales por no ponerme; me voy a raíz de todo lo que ha pasado"

Albert Celades explicó las razones que le han llevado a dejar la Selección española sub-21 después de seis años. "No es fruto de un calentón. No juzgo a Rubiales por poner a Hierro y no a mí. No tiene nada que ver con mi marcha. Los motivos se los dije al presidente y todo el mundo lo entendió".