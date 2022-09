Omella, rotundo: Cuando alguien quiere abortar, hay que acompañar, no decirle “haz lo que te dé la gana”

nos preocupa todo el tema de las nuevas leyes por ejemplo de la vida secta tanto de la eutanasia como el tema del aborto personas nos preocupa ojalá ser más respetuosos con el de con el gran derecho que tiene la vida el tema de los médicos que se hacen objetores de conciencia en esta nueva ley las niñas a los 16 años de labor taxis Alcobendas preocupar a sus padres por Dios creo que los hijos tienen los padres y los padres acompañaron los hijos con una escucha y ayudarles es todo esto lo que nos lo estamos hablando y entonces dónde están los derechos de la persona humana y dónde está el bien común y los valores que tenemos jóvenes es una sensación o sea vivimos en una sociedad donde da la sensación de que la vida humana cada vez está más desprotegida no donde parece que el discurso es más favorable muchas veces a las razones que hay para morir que a las razones que hay para vivir no y efectivamente como usted decía esta semana el Consejo de Ministros daba precisamente luz verde para comenzar la tramitación parlamentaria no me la de la nueva ley del aborto de sal quiero llevar a cabo si hacemos esto Juan José íbamos juntos no país de Europa pero creo que es perder el sentido de la vida es ir hacia una sociedad que se valora más la muerte que la vida yo creo que hay que dar razones para vivir y que la izquierda rodar razones para apoyar a las personas que están en dificultades para que encuentre sentido su vida normal bien haz lo que te dé la gana un libertinaje que al final lo que haces destruir al corazón de la persona la alegría y el por qué una persona que pues no tiene que no tiene que pasar buenos y sentido a la vida tú puedes ayudar que te dará sentido a ti también ilusión era tu hijo aquí otra bueno pues yo creo que te acompañaremos te acompañaremos hay tantas organizaciones que están dispuestas a acompañar pues yo creo que es por ahí por donde tendríamos que avanzar y no por lo que te dé la gana información en estos casos es es importante