El sincronismo de The Police

Mezclaron jazz, reggae y punk con unas letras fuertemente comprometidas por la política y los asuntos sociales. Lo que Los Beatles fueron para los años 60 y Led Zeppelin a los años 70, The Police lo fueron para los años 80: la banda más grande del mundo. Las semillas de The Police se plantaron en Newcastle. Allí, el batería americano Stewart Copeland, de la banda de rock progresivo Curved Air, conoció al bajista de jazz-rock Sting. Con el añadido del guitarrista corso Henry Padovani, se formó el trío The Police. En mayo de 1977, Sting conoció al guitarrista Andy Summers, que se había codeado con Clapton y Jeff Beck. Padovani fue expulsado en el verano de 1977. En 1983, The Police publicaron Synchronicity. Por entonces, eran la banda más grande del mundo. El disco, es el más vendido de su carrera. Pero Sting ya había empezado su carrera en solitario. Durante los últimos años, se produjeron varias reuniones de The Police, incluyendo en el concierto de Live Aid. En 2003, The Police entraron en el Salón de la Fama del Rock. 4 años más tarde, comenzaron una gira de reunión. Hoy no hay señales de una posible reunión en el horizonte. Sting se encuentra de gira, Andy Summers publicó un nuevo álbum hace solo un año, y sigue de gira con una banda tributo del trío de reggae punk. Stewart Copeland continúa con sus proyectos en el cine y tocando la batería en una banda junto al guitarrista King Crimson. Los rumores de una reunión siempre están ahí. A día de hoy, la actitud del trío más grande del rock es “Nunca digas nunca”. Quién sabe si veremos a The Police reformado encima de un escenario.