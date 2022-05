La nueva vida de Marian Aguilera tras 'Los Hombres de Paco': "No se me ocurrió volver, y a ellos tampoco"

Si echamos la vista atrás, muchas series se han quedado marcadas en nuestro recuerdo, concretamente de la época en la que no había ni rastro de las plataformas y adaptábamos nuestra rutina a lo que marcaba la parrilla de la televisión en abierto. Este es el caso de 'Los hombres de Paco', una comedia policiaca que se emitió en Antena 3 durante cinco años con Paco Tous, Hugo Silva y Pepón Nieto como protagonistas. No obstante, la historia no hubiese sido lo mismo sin el resto de personajes, quienes iban adquiriendo protagonismo al formar parte de las distintas tramas que giraban en torno al reparto principal.

Adriana Ozores (Lola Castro), Michelle Jenner (Sara Miranda), Aitor Luna (Gonzalo Montoya), Carlos Santos (José Luis Povedilla), Fede Celada (Curtis Naranjo), Enrique Martínez (Kike Gallardo), Neus Sanz (Rita Peláez), Juan Diego (El comisario Lorenzo Castro), Mario Casas (Aitor Carrasco), Laura Sánchez (Pepa Miranda) yMarián Aguilera (Silvia Castro), entre otros, son el resto de actores que dieron vida a personajes que acabaron siendo imprescindibles para la continuación de la historia.