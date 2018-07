De Música Ligera: Lucha de gigantes

Este fin de semana coinciden posiblemente dos de los mejores festivales de música de toda la temporada: el BBK Live Festival de Bilbao y el Mad Cool de Madrid. Dos festivales con un cartel increíble. El BBK cuenta con Gorillaz, The XX, Florence and the Machine, Bomba Estéreo, Chemical Brothers entre otros. Pero el Mad Cool no se queda atrás con Pearl Jam, Depeche Mode, Arctic Monkeys, Queens of The Stone Age, Jack White, etc, consiguiendo colgar el cartel de Sold Out para sus tres dias. De los dos festivales hablaremos largo y tendido

además del Cruilla Festival que también se celebra este fin de semana. Escucharemos lo nuevo de Years & Years, The Cat Empire y los Vinagres, y celebraremos los 20 años de Lori Meyers y que habemus nuevo programa musical en la tele de la mano de Maika Makovski, La Hora Musa. Y tendremos un Beatles Today muy muy muy especial en el que Samu del Rio nos contará... Bueno, mejor lo escucháis.