Darío: "Estoy como en una nube y espero responder a la confianza"

Darío Gil Campoy (07/02/1997 La Ribera de Molina- Molina de Segura-Región de Murcia) juega de cierre y comenzó su carrera en el equipo Prebenjamín ElPozo FS. El jugador subrayó que "llegué a ElPozo con 7 años y nunca me esperaba que llegaría este momento. Con tanto esfuerzo, sacrificio sobre todo de mis padres que me llevaban a Aljucer a entrenar y después al Palacio... Estoy ahora mismo como en una nube, no me lo creo". Darío ha conquistado en ElPozo Ciudad de Murcia las dos Ligas con Josan González como técnico y "espero que este año se repita con el primer equipo. Ya que a pesar de nuestra juventud, con ilusión y mucho esfuerzo intentaremos ganarnos el puesto y luchar por la Liga y todos los títulos que disputemos".

Como referente, Darío señaló que "tenía a Bebe cuando militaba en ElPozo, me fijaba mucho en su juego. Ahora me gusta más el juego de Xuxa, me parezco mucho a él".