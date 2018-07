Paulino Granero, en COPE, sobre el amoniaco: "Ni inventen ni intenten sacar cosas donde no las hay; corren por fuerza y voluntad"

Hablamos en el Especial Mundial con el preparado físico de Rusia: "Luis Enrique me merece todos los respetos. En la explanada de la Universidad había unos telones y no se veía nada, cuando subimos al escenario se me pusieron los pelos de punta. El país nombró héroes a todos los jugadores. No hay nada demostrado científicamente que inhalar amoniaco sea bueno fisicamente, puede ser perjudicial. No inventen ni intenten sacar cosas donde no las hay, corren por fuerza y voluntad"