Antonio Herráiz a las 8, lunes 20 de agosto

Comienza la semana y el Gobierno vuelve con uno de sus temas estrella. El Ejecutivo quiere este viernes dar los pasos previos para desenterrar a Franco, porque como este país casi no tiene problemas, volvemos a Franco y así tenemos entretenido al personal. También hay que estar atentos a Cataluña, porque el Gobierno ha dicho que las amenazas de Torra al Estado "son palabras sin más". En Cataluña también hay que estar atentos a los Mossos d'Esquadra, ya que han identificado a 14 personas por retirar lazos amarillos, mientras que a los que los ponen no les pasa nada. El Ejecutivo además ha querido zanjar el tema del avión oficial que usó para ir al FIB, y han respondido que no van a decir cuánto ha costado el viaje porque es un asunto clasificado. Y este 20 de agosto es el aniversario del accidente de Spanair, en el que fallecieron 154 personas y 18 resultaron heridas, y las víctimas siguen reclamando la verdad de lo ocurrido.