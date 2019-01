Miguel Ángel Albéniz, Comandante TEDAX en Totalán

Tiempo de lectura: 2



Entonces entrarían en acción los TEDAX de la Guardia Civil. Bajarían a la galería que debe llevar hasta donde se supone se encuentra el pequeño de dos años y realizarían microvoladuras para romper de forma controlada la roca y que se pudiera avanzar en la realización de la galería.

Miguel Ángel Albéniz, comandante TEDAX de la Guardia Civil ha explicado en 'Herrera en COPE' en qué va a consistir su intervención, "dentro del pozo van a estar los mineros con compresores y martillos neumáticos y la idea es que en el caso de que los mineros se encuentren con piedras, rocas muy duras es penetrarlas y con pequeñas cargas explosivas romperlas en su interior, debilitarlas para que luego ellos con sus martillos puedan progresar".

¿Eso no derrumba el terreno? "No, para nada. Son microvoladuras, no hay onda sísmica y es como un petardeo, no hay peligro alguno. El objetivo es debilitar las rocas por dentro y como los mineros disponen de martillo neumático puedan romperla fácilmente y puedan seguir, no queremos romper la roca, simplemente debilitarla" insistía el Comandante.

¿Controlar milimétricamente esto dentro de un tubo, lo han hecho muchas veces? "Sí, sí ya ha habido varios rescates de menos de mil metros que se han hecho con éxito, se han hecho túneles para poder sacar en camillas a espeleólogos heridos".

El operativo de rescate de Julen cumple este miércoles diez días de trabajo sin descanso, día y noche. Los técnicos ya no aventuran plazos para el rescate del niño de dos años, mientras los operarios están perforando de nuevo el túnel vertical de 60 metros, paralelo al pozo, con el fin de solventar las irregularidades que ayer impidieron que pudiera entubarse más allá de 40 metros, el último contratiempo al que hacen frente. Si se consigue llegar a los 73 metros, comenzará el trabajo de los mineros, "en principio los mineros van a progresar por sus medios y si encuentran rocas duras para que no se eternicen con los martillos neumáticos, entrarían los TEDAX, especialistas en montaña y luego de nuevo los mineros. Aquí hablamos de la galería, no sería un problema de anchura, aunque los mineros han trabajado en lugares en los que apenas cabe el taladro, no va a ser un problema, pero en este caso la galería que pretenden los mineros hacer es mucho más grande" ha explicado Miguel Ángel Albéniz, Comandante TEDAX.