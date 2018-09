“Miedo” a Trump

Tiempo de lectura: 1



Con el titulo de “Miedo”, el veterano investigador periodístico Bob Woodward acaba de escribir un libro sobre el presidente Trump que ha supuesto un terremoto político en Washington. La peor imagen que el famoso periodista ofrece del presidente es la de un mentiroso profesional. Sorprende la afirmación de que los pocos consejeros que le quedan tienen auténtico miedo a que comparezca ante el fiscal especial que investiga la llamada “trama rusa”, ante la posibilidad de que eso conduzca a un “impeachment”, el proceso de destitución del Presidente por parte del Poder Legislativo.

Entre los demoledores datos recogidos por el autor figura la costumbre de algunos de sus más próximos colaboradores de no pasar a Trump información sensible para impedir medidas precipitadas, sobre todo en política internacional. Trump no ha dejado de atraerse las críticas, dentro y fuera de Estados Unidos, precisamente por sus improvisaciones. Pero este libro del principal investigador del Watergate, que acabó con el mandato de Nixon, es hasta ahora el más demoledor que se ha escrito sobre un presidente del que pende la seguridad del mundo. Sin embargo todo esto no parece hacer demasiada mella en su base electoral más compacta. Habrá que esperar a las elecciones del próximo noviembre para la renovación de la Cámara de Representantes y parte del Senado, para comprobar hasta qué punto un perplejo Partido Republicano, que ostenta hoy la mayoría, seguirá apoyándolo hasta el fin del mandato presidencial, en 2020.