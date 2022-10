Más de 25 países participan en el Congreso Mundial de Pastoral del Turismo en Santiago: “Es un gran mosaico”

bueno el Congreso es un congreso mundial que es mucho más que un congreso internacional y siempre que la Santa Sede hace cosas y las llama mundiales como la Jornada Mundial de la Juventud y otras cosas más y no internacionales bueno si tenemos la participación de una cantidad de países y delegaciones importantes de Panamá de México El Salvador Alemania de Portugal de Italia de República Dominicana de la India de Francia Austria Colombia Estados Unidos Argentina Croacia Eslovaquia y Polonia bueno es una digamos un mosaico bastante interesante de realidad estropeadas y proveniencia realmente muy ricas hay muchas personas con responsabilidades altas en esos países en la Conferencia Episcopal Alemana como responsable de turismo y patrimonio de Francia otros lugares y bueno creo que el Congreso va a ser muy muy fuerte entonces sentido porque no solo los ponentes son primeras espadas en la mayoría de los casos sino que digamos los que participan tienen un piano Sonic herencia después en la posibilidad de trabajar fuertemente y programar nuevas realidades cuántas personas se darán en este congreso mundial como 170 están alrededor de 170 creo que estaban escribiendo sí esta mañana también vas todos los ponentes y todo lo demás sí que vuelva una cifra elevada para hablar de esa necesidad de repensar el turismo tras el covid y tras la guerra no para que sea un turismo más sostenible quizá y respetuoso bueno es claro el turismo en general no puede permitirse no ser sostenible por qué razón porque si cada año mueve 1300 millones de personas la quinta parte de la humanidad el equivale qué es un sector que tiene conciencia sostenible evidentemente puede hacer mucho por la realidad de la sostenibilidad del planeta seguramente por la por la realidad numérica solamente lo demás por la por la situación procesal del turismo que es muy sensible a determinadas cosas muy sensible a las crisis petrolera en los 90 a la crisis del terrorismo de los años 2000 artist económicas que vinieron después y bueno y claro ahora lo del covipesa dinerito creo que también es no para el turismo solamente uno de los sectores más golpeados sino para la humanidad fue como un gran retiro espiritual de toda la humanidad no descubriendo clases condiciones y situaciones de de ningún tipo y bueno y el turismo que lógicamente necesita un clima especial donde desarrollarse donde la gente con seguridad tranquilidad y alegría puedo vivir este espacio sagrado establecido por Dios qué es el descanso yo no me canso de repetir que en la Biblia Dios bendice a quien trabaja alaba a que no hace de mal de corazón y para el bien de los demás pero nunca aparece en la Biblia que Dios inventó el trabajo sin embargo Dios inventó el descanso descanso el mismo también de hecho en sagrado en el Congreso se aborda esa elaboración de la teología del descanso no le dé también el ante el turismo que genera pues las nuevas formas de esclavitud liga las pues a la trata de personas prostitución y demás bueno Manuel Pozo Oller qué es un teólogo de Almería una persona muy muy válida en afrontar este tema de la biología del descansa y la necesidad de recuperar estamos yendo a sociedades que van a conformar la semana laboral cuatro días y en el arco de 4 días y bueno y siempre tendremos más tiempo libre el tema es que hacemos con este tiempo libre como aprendemos a utilizar tienes tiempo libre y a vivirlo porque es un momento de fundamental de la persona y es también clave la guerra ojalá pudiéramos decir la guerra se ha terminado pero lamentablemente y cada día y vemos la preocupación creciente del papá que el domingo ha hecho una pero directísima Putin para que está storror que no podemos llamar guerras y destrucción del pueblo ucraniano no es una simple guerra es mucho más y pueda terminar cuanto antes porque esto tiene consecuencias inusitadas no solo son vidas de martirizada del pueblo ucraniano sino para toda la humanidad hay consecuencias abiertas que todavía no lo terminamos y de percibir ni de saber yo creo que esas consecuencias en el turismo también a este vamos que precisamente el Santo Padre haya hecho este cambio de castellano y que haya sacado al turismo del dicación el que estaba para para que ahora se coloque en el de evangelización bueno este es un regalo inesperado sin duda bueno lo habíamos pedido de muchos lados es porque desde que comenzó digamos una tarea orgánica de la Iglesia sobre la la Pastoral del turismo fuimos colocados en el conciso consejo de itinerantes inmigrantes y que era toda la gente que no estaba en casa simplemente pero con distintas modalidades de metidos en un mismo en la misma se está los refugiados los dos con los exiliados los gitanos los extensos los gigantes y el turismo que bueno que era difícil amalgamar con realidades distintas tan distintas y el turismo deberá ser mirado como un espacio donde se levante tu despacho de primer anuncio entonces este lo que hicimos fue hacer eso y es que el Santo Padre nos ha hecho un regalo a las puertas del Congreso inesperado que era que es el justamente de colocarnos en el lugar justo que no es solo un cambio de lugar con un cambio de digamos de ubicación esto de una redefinición de roles de posibilidades porque el otro parecía algo más asistencial y ahora es claro que el turismo es un espacio para levantar izacion