Marta Ruiz: "Por qué no es posible un manifiesto en el que quepan todas las sensibilidades políticas"

Tiempo de lectura: 1



Es 8 de Marzo, día de la mujer, eso seguro que ya lo sabes, pero lo que seguro que no te explicas es por qué no es posible un manifiesto en el que quepan todas las sensibilidades políticas. Yo me lo pregunto. Un manifiesto sencillo. En el que quepamos todos. El feminismo, en esencia y por definición, es luchar por establecer la igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Todo lo demás es política, puntos de vista que nos hacen perder la esencia, y en muchos casos, no respetar la libertad de las mujeres, dentro de sus principios, morales y éticos, para defender y reivindicar esa igualdad de la manera y el formato que elijan. Hay que dejar la guerra política fuera de esta batalla.