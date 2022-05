María San Gil: “Es absurdo que el lince ibérico tenga más derechos que el niño no nacido, que es el futuro”

Las organizaciones que conforman la Federación Europea 'One of Us', la plataforma que preside Jaime Mayor Oreja, ha organizado este sábado 7 de mayo una convención internacional en Bruselas que girará en torno a la defensa de la vida. La cita, promovida desde la Comisión Europea, tiene como propósito escuchar las voces de los ciudadanos europeos para abordar los retos y oportunidades que el Viejo Continente tiene en el horizonte.

El evento lleva por lema 'Por nuestro futuro: Europa fiel a la dignidad humana' y contará con la asistencia de líderes políticos y sociales de todo el mundo en defensa de la familia, la vida y la libertad en Europa. Las conclusiones se presentarán el 9 de mayo.

Una de los miembros de ‘One of Us’ es María San Gil, vicepresidenta de la Fundación Villacisneros y expresidenta del PP vasco, quien ha pasado por Fin de Semana con Cristina para asegurar que “es una batalla sin tregua contra un medio hostil pero la ganaremos. Han intervenido varios jóvenes defendiendo la vida. Ha sido una lección impresionante, hay aplausos de fondo, un acto maravilloso que nos llena de ánimo y fuerza, es una batalla difícil pero que sabemos que ganará”.

En EE.UU. está habiendo un debate intenso, pero en Europa las posiciones siguen siendo las mismas: “Es tremendo y cuando Macron pidió que el derecho el aborto estuviera en la Declaración de DD.HH. muchos nos quedamos conmocionados. La decisión del TS de EE.UU. es un soplo de esperanza, parece que las cosas empiezan a cambiar. Allí hay al año 800.000 abortos, una salvajada, tenemos que defender los derechos del no nacido y apoyar a la mujer embarazada. La solución no puede ser matar al ser indefenso, al no nacido”.

Sobre el debate demográfico por la falta de jóvenes que hagan posible un relevo generacional y, a la vez, defender el aborto, San Gil lo tiene claro: “Es absurdo que el lince ibérico tenga más derechos que el no nacido. Los niños son el futuro. Si no hay jóvenes ni niños no podremos cobrar pensiones ni mantener el sistema. Para algunos los niños incomodan y generan problemas, y eso no es bueno porque en vez de hacer políticas pronatalidad estamos en un número de abortos al año inadmisible”.

Por eso ‘One of Us’ no cesa en su lucha por la vida, aunque a veces se haga muy cuesta arriba, pero la expresidenta del PP vasco asegura que “en soledad no estamos. Aquí se habla de libertad y tenemos pensadores, políticos, filósofos, grandes personalidades y queremos unirnos todos para no estar divididos, que se nos escuche. Seguimos trabajando y peleando y, si seguimos haciendo esto en todos los países, tendremos voz para defender la vida y la dignidad de la persona. Es importante recordar a Europa que tiene que seguir basándose en sus cimientos, las raíces cristianas, y si le damos la espalda ignoramos eso”.

En Europa hay apoyo pero también países que son muy críticos con esta postura, y María San Gil no es ajena a ello: “Estamos muchas nacionalidades pero creo que dentro de Europa países referencia son Polonia y Hungría. Están siendo muy atacados porque sus políticas pro familia molestan a otros. Siguiendo su ejemplo sabemos que se puede hacer, seguiremos apoyando a la familia”.

¿Y qué responde a los que tachan de “fachas” o “retrógrados” a los que defienden las tesis próvida? Pues muy sencillo: “De verdad que no hay nada más progresista que defender la vida. Que sea tachado de facha o conservador no lo entiendo. Defender la vida, la libertad, no tiene connotaciones políticas, tiene que estar al margen de derechas o izquierdas. Muchas personas defienden la vida desde la lógica, la filosofía y el sentido común, no hace falta vincularlo a la religión. No hay nada más moderno y de visión de futuro que defender la vida y la dignidad de la persona en toda su dimensión”, termina la miembro de la Federación Europea.