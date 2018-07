Silvia Valmaña denuncia que el Campus de Guadalajara no es posible por la mala gestión de Page

No hay día que no hablemos del todavía inexistente Campus universitario de Guadalajara. Y precisamente de esto se ha quejado esta mañana, la diputada nacional del PP por Guadalajara, Silvia Valmaña, frente al antiguo Colegio de las Cristinas.

(Audio)

Valmaña ha denunciado también el trato discriminatorio de Page hacia los universitarios alcarreños y su maltrato a la Universidad de Castilla La Mancha por no haber firmado el convenio que permitiría su viabilidad.

(Audio)