Ecologistas en Acción animan a los vecinos de Mazuecos a alegar contra la macrogranja de cerdos

Una macrogranja de 1.995 cerdos amenaza con instalarse en Mazuecos. Su alcalde, Roberto García, ha recordado que no es la primera intentona por parte de la empresa promotora para instalarse en el polígono número 5 de la localidad.

Ahora, tal y como dispone la Ley, se ha abierto un plazo de 10 días, que expira el 23 de julio, para que los vecinos afectados por la actividad de la futura planta procina presenten alegaciones al consistorio de Mazuecos. En este sentido, el alcalde ha asegurado que no ha habido oposición vecinal ante un proyecto que generará empleo para la zona.

Por el contrario, desde Ecologistas en Acción advierten de los perjucios que, para el entorno natural y la salud de sus habitantes,d puede generar la macrogranja.

Alberto Mayor:

El grupo ecologista ha animado a los vecinos a presentar alegaciones en el consistorio para evitar la instalación de la explotación porcina en su término y ha pedido al Gobierno regional que modifique la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.

Y es que, la explotación que se prevé en Mazuecos se encuentra dentro del límite de distancia permitida del núcleo urbano y, además, la empresa ha reducido en cinco sus cabezas de ganado, lo que para Ecologistas en Acción no dejan de ser “triquiñuelas” para pasar la Evaluación de Impacto Ambiental.