Luis del Val: "La política se queda pequeña cuando los olvidados toman la palabra"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la entrega del premio Valores que organiza la emisora COPE en La Rioja:

La imagen que tengo presente, la que me emocionó anoche y se me ha presentado esta mañana, como si se tratara de una vieja amiga, es la de una enfermera, leyendo un folio en el que había confesado sus miedos. Miedo a no estar a la altura de las circunstancias; miedo a no saber qué decir a ese enfermo que le suplica que no le deje morir, porque tiene dos hijos; miedo a que tomarle de la mano y apretársela no sea suficiente para insuflarle los ánimos a seguir viviendo; miedo a contraer ella misma la enfermedad o miedo a encontrarse un día, en la camilla, a alguien cercano de la propia familia.

Y, en ese rosario lleno de cuentas de temores, se le quebró la voz, se echó a llorar, y los que estábamos presentes le dimos un abrazo en forma de aplauso, mientras un latigazo nos sacudía un costado del alma, y nos ayudaba a comprender lo que hacen, lo que siguen haciendo en los hospitales, médicos y enfermeros, contra esta guerra que nos queremos creer que ha terminado y que continúa con sus bajas y sus heridos.

Era la entrega de premio de Valores que organiza la emisora de COPE en La Rioja, y a esa imagen se sucedieron la de los soldados de la UME, la de la empresa familiar, la de esas personas a las que jamás entrevistamos, y que con su constancia, su esfuerzo y su honradez, ayudan a que esta sociedad siga adelante. Era un acto cívico. Y allí estaba la presidenta de la Comunidad y el alcalde de la ciudad, pero nadie habló de política, porque la política se queda pequeña, cuando los olvidados toman la palabra y, por ejemplo, nos hablan de sus miedos, y los mal llamados pequeños, los que confiesan su fragilidad y sufren, no por ellos, sino por temor a no estar a la altura para poder ayudar a los demás, se hacen grandes, se convierten en gigantes, y lo comprobamos, cuando con tonta vanidad creemos que nosotros hemos alcanzado alguna altura, cuando, en realidad, no hemos hecho otra cosa que subirnos a los hombros de estos desconocidos gigantes.

Y esto es lo que les puedo contar desde la emisora de la COPE, en Logroño. Esta es la imagen que sería una traición a mí mismo si me la callara. Y es posible que a alguno de ustedes le parezca poca cosa. Pero, recordando a León Felipe, puede que las cosas que parecen de poca importancia sean las más importantes.